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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T08:37
https://ria.ru/20200515/1571474554.html
Врач: мы думали, что коронавирус пройдет так же быстро, как SARS и MERS
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571383916_0:73:2048:1225_1036x0_80_0_0_c90addfbc8bdab6c71bea59859bbd99c.jpg
РИА Новости

Врач: мы думали, что коронавирус пройдет так же быстро, как SARS и MERS

08:37 15.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Врачи думали, что угроза коронавируса будет подобна SARS и MERS, распространение которых довольно быстро прекратилось, рассказал РИА Новости главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
"Угрозу распространения этой инфекции мы сравнивали с двумя эпидемиями 2003 года и 2013 года - SARS и MERS, которые благополучно закончились... их распространение довольно быстро прекратилось. Мы думали, что будет такое же распространение. И было ожидание того, что и эта эпидемия закончится так же", - сказал он.
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Сапронов добавил, что рост заболеваемости в Китае и тот факт, что китайские врачи смогли справиться с этой инфекцией довольно быстро, дало определенный задел в понимании того, что Россия также справится с этой инфекцией.
"Однако люди недостаточно серьезно восприняли меры, которые предлагались властями, и не соблюдали карантин, дистанцирование", - сказал он.
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Сапронов добавил, что врачи ожидают вакцину к концу года. "Мы очень надеемся на вакцину, но ее сделать довольно сложно, поэтому ожиданием ее в конце этого года, начале следующего. Не раньше", - заявил врач.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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