Вильфанд: жителям европейской части России придется подождать тепла

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Резкого потепления в центре Европейской части России не ожидается в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Тепла пока давайте подождем немножко. До конца недели и на следующей неделе резкого потепления не будет. Очень медленно, на 1-2 градуса будет повышаться. Резкого повышения температуры ждать неоткуда, воздушные массы с запада, северо-запада умеренно-прохладные, поэтому температура ниже нормы на пару градусов", - сказал Вильфанд.
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Метеоролог добавил, что в столичном регионе 18 мая температура будет до 14 градусов тепла, на следующий день потеплеет на один градус.