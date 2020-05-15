Вильфанд: жителям европейской части России придется подождать тепла

"Тепла пока давайте подождем немножко. До конца недели и на следующей неделе резкого потепления не будет. Очень медленно, на 1-2 градуса будет повышаться. Резкого повышения температуры ждать неоткуда, воздушные массы с запада, северо-запада умеренно-прохладные, поэтому температура ниже нормы на пару градусов", - сказал Вильфанд.