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2020-05-15T08:24
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Вильфанд: жителям европейской части России придется подождать тепла
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РИА Новости

Вильфанд: жителям европейской части России придется подождать тепла

08:24 15.05.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 18 октября 2017
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Резкого потепления в центре Европейской части России не ожидается в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Тепла пока давайте подождем немножко. До конца недели и на следующей неделе резкого потепления не будет. Очень медленно, на 1-2 градуса будет повышаться. Резкого повышения температуры ждать неоткуда, воздушные массы с запада, северо-запада умеренно-прохладные, поэтому температура ниже нормы на пару градусов", - сказал Вильфанд.
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РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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