В Греции выявили десятки случаев COVID-19 в цыганском поселении

АФИНЫ, 15 мая - РИА Новости. Массовое тестирование выявило Массовое тестирование выявило коронавирус COVID-19 у 35 человек в цыганском поселении Неа Смирни в городе Лариса в центральной Греции, на две недели введен усиленный эпиднадзор и объявлен комендантский час, сообщил генеральный секретариат гражданской защиты Греции

По заявлению местных властей, вспышка инфекции началась после похорон 5 мая цыгана, на которые собралось множество людей. Заболели несколько человек.

Компетентные власти распорядились провести в поселении массовое тестирование, взяты 637 образцов, из них 35 оказались положительными.

На экстренном совещании было решено изолировать инфицированных, а также принять ряд мер. В районе объявлено положение усиленного эпиднадзора. Запрещено передвижение с 10 часов вечера до 6 часов утра в течение 14 дней. Запрещено собираться группами более 10 человек. Ношение маски является обязательным для всех.

В начале апреля из-за вспышки коронавируса поселение цыган в районе Неа Смирна помещали на двухнедельный карантин. Тогда заболели более 20 человек.