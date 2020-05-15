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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T08:18
https://ria.ru/20200515/1571474170.html
В Греции выявили десятки случаев COVID-19 в цыганском поселении
https://cdn24.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1036x0_80_0_0_2edf528d53795868a3fe80db55dfc77a.jpg
РИА Новости

В Греции выявили десятки случаев COVID-19 в цыганском поселении

08:18 15.05.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 15 мая - РИА Новости. Массовое тестирование выявило коронавирус COVID-19 у 35 человек в цыганском поселении Неа Смирни в городе Лариса в центральной Греции, на две недели введен усиленный эпиднадзор и объявлен комендантский час, сообщил генеральный секретариат гражданской защиты Греции.
По заявлению местных властей, вспышка инфекции началась после похорон 5 мая цыгана, на которые собралось множество людей. Заболели несколько человек.
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Компетентные власти распорядились провести в поселении массовое тестирование, взяты 637 образцов, из них 35 оказались положительными.
На экстренном совещании было решено изолировать инфицированных, а также принять ряд мер. В районе объявлено положение усиленного эпиднадзора. Запрещено передвижение с 10 часов вечера до 6 часов утра в течение 14 дней. Запрещено собираться группами более 10 человек. Ношение маски является обязательным для всех.
В начале апреля из-за вспышки коронавируса поселение цыган в районе Неа Смирна помещали на двухнедельный карантин. Тогда заболели более 20 человек.
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