В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 2652

"По состоянию на 15 мая 2020 года, 10.00 (8.00 мск), в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2652", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Из подтвержденных новых семи случаев три выявлено у граждан, прибывших из Таджикистана, еще четыре – у тех, кто находится под наблюдением в карантинных учреждениях. В четверг всего было зафиксировано 33 новых случая COVID-19.