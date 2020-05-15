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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T08:13
https://ria.ru/20200515/1571474096.html
В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 2652
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_0:0:999:562_1036x0_80_0_0_9338e6001f9f40ec95ff01471541561e.jpg
РИА Новости

В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 2652

08:13 15.05.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваУзбекистан
Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 15 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на семь человек и достигло 2652, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В четверг число зарегистрированных случаев выросло до 2645, скончались 11 пациентов, 2136 выздоровели.
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"По состоянию на 15 мая 2020 года, 10.00 (8.00 мск), в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2652", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Из подтвержденных новых семи случаев три выявлено у граждан, прибывших из Таджикистана, еще четыре – у тех, кто находится под наблюдением в карантинных учреждениях. В четверг всего было зафиксировано 33 новых случая COVID-19.

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 505 пациентов с COVID-19, в том числе восемь - в тяжелом состоянии.
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Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновляется работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановится транспортное сообщение между Ташкентом и регионами страны. Поэтапное смягчение условий карантина началось еще с 30 апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.
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