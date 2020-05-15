Ъ: правительство утвердило программу финансового оздоровления ОСК

"Из 68 миллиардов рублей проблемной задолженности корпорации 30 миллиардов рублей будут выделены из бюджета на докапитализацию, а кредиты еще на 38 миллиардов рублей будут реструктурированы", - пишет издание, ссылаясь на свои источники.