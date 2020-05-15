В Москве число самозанятых выросло на 42% с начала года

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число самозанятых в Москве с начала 2020 года выросло на 42%, к 1 мая общее количество самозанятых горожан достигло 275 тысяч, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
"В среднем с начала этого года ежемесячно регистрируется 20 тысяч человек. В столице число самозанятых с начала года выросло на 42 процента. Так, к 1 мая зарегистрировали 275 тысяч граждан, из них 81 тысяча получила статус в 2020 году", - говорится в сообщении.
По словам руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, чьи слова приводятся на сайте, активно в качестве самозанятых регистрируются водители, репетиторы, копирайтеры, юридические консультанты, специалисты по рекламе и маркетингу.
"С 2019 года количество самозанятых граждан в Москве увеличивается, ежемесячно регистрируется в среднем 20 тысяч человек. Их совокупный налогооблагаемый доход уже превысил 54 миллиарда рублей и продолжает расти. Таким образом, налоговый режим демонстрирует свою эффективность даже в непростой экономической ситуации", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Он также отметил, что в рамках антикризисных мер поддержки малого бизнеса Москва вернет самозанятым уплаченный за 2019 год налог на профессиональный доход.
Подчеркивается, что статус самозанятого позволяет самостоятельно отчислять налог. Для физических лиц он составляет 4%, для юридических - 6%. При этом годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллиона рублей.