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2020-05-15T08:05
https://ria.ru/20200515/1571473941.html
В Москве число самозанятых выросло на 42% с начала года
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РИА Новости

В Москве число самозанятых выросло на 42% с начала года

08:05 15.05.2020
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CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком
CC0 / StartupStockPhotos /
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число самозанятых в Москве с начала 2020 года выросло на 42%, к 1 мая общее количество самозанятых горожан достигло 275 тысяч, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
"В среднем с начала этого года ежемесячно регистрируется 20 тысяч человек. В столице число самозанятых с начала года выросло на 42 процента. Так, к 1 мая зарегистрировали 275 тысяч граждан, из них 81 тысяча получила статус в 2020 году", - говорится в сообщении.
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По словам руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, чьи слова приводятся на сайте, активно в качестве самозанятых регистрируются водители, репетиторы, копирайтеры, юридические консультанты, специалисты по рекламе и маркетингу.
"С 2019 года количество самозанятых граждан в Москве увеличивается, ежемесячно регистрируется в среднем 20 тысяч человек. Их совокупный налогооблагаемый доход уже превысил 54 миллиарда рублей и продолжает расти. Таким образом, налоговый режим демонстрирует свою эффективность даже в непростой экономической ситуации", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Сайт общероссийского центра занятости
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Он также отметил, что в рамках антикризисных мер поддержки малого бизнеса Москва вернет самозанятым уплаченный за 2019 год налог на профессиональный доход.
Подчеркивается, что статус самозанятого позволяет самостоятельно отчислять налог. Для физических лиц он составляет 4%, для юридических - 6%. При этом годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллиона рублей.
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