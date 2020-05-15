В Москве число самозанятых выросло на 42% с начала года

"В среднем с начала этого года ежемесячно регистрируется 20 тысяч человек. В столице число самозанятых с начала года выросло на 42 процента. Так, к 1 мая зарегистрировали 275 тысяч граждан, из них 81 тысяча получила статус в 2020 году", - говорится в сообщении.