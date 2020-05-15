"Инвитро" начнет делать тесты на антитела к COVID-19 в пяти городах

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Частная лаборатория "Инвитро" 18 мая начнет делать тесты на антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю коронавирусной инфекции COVID-19, в пяти городах России, в дальнейшем география будет расширена, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Данное исследование поможет выявить перенесенное заболевание у пациентов с отрицательным результатом ПЦР-исследования, а также с бессимптомным течением инфекции.
"С 18 мая тестирование (на антитела - ред.) будет доступно жителям Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары и Челябинска, в дальнейшем география будет расширена на все города России, в которых работают медицинские офисы "Инвитро". В месяц лаборатории планируют выполнять до 500 тысяч таких тестов", - рассказали в компании.
Стоимость исследования составит 950 рублей, взятие биоматериала - от 200 до 300 рублей в зависимости от города. Срок исполнения - до 10 рабочих дней. В дальнейшем он будет составлять не более двух рабочих дней. Тест можно будет сдать как в лаборатории, так и на дому, отметили в пресс-службе.
Тестирование будет доступно для всех желающих, не имеющих симптомов ОРВИ: повышенной температуры, насморка, одышки и кашля. Лабораторные исследования для качественного определения антител класса G (IgG) будут проводиться методом иммуноферментного анализа на профессиональных тест-системах отечественных и иностранных производителей, добавили в пресс-службе.
"Уверен, что своевременное выявление людей, переболевших COVID-19 и имеющих антитела к данному заболеванию, критически важно для адекватной оценки текущей эпидемиологической напряженности в популяции и планирования дальнейших действий по сдерживанию пандемии", - прокомментировал основатель и гендиректор ГК "Инвитро" Александр Островский.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф