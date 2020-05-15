"Инвитро" начнет делать тесты на антитела к COVID-19 в пяти городах

"С 18 мая тестирование (на антитела - ред.) будет доступно жителям Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары и Челябинска, в дальнейшем география будет расширена на все города России, в которых работают медицинские офисы "Инвитро". В месяц лаборатории планируют выполнять до 500 тысяч таких тестов", - рассказали в компании.

Стоимость исследования составит 950 рублей, взятие биоматериала - от 200 до 300 рублей в зависимости от города. Срок исполнения - до 10 рабочих дней. В дальнейшем он будет составлять не более двух рабочих дней. Тест можно будет сдать как в лаборатории, так и на дому, отметили в пресс-службе.