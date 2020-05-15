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2020-05-15T08:00
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СМИ: Белый дом готовит указ о переносе производства лекарств в США
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РИА Новости

СМИ: Белый дом готовит указ о переносе производства лекарств в США

08:00 15.05.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках на улице Нью-Йорка
Люди в медицинских масках на улице Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
Люди в медицинских масках на улице Нью-Йорка. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Белый дом готовит указ, согласно которому лекарственные препараты первой необходимости должны будут производиться на территории США, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на информированные источники.
По словам источника, указ может быть опубликован уже в пятницу.
Ранее о планировании пакета стимулирующих мер в области фармацевтики сообщал торговый советник Белого дома Питер Наварро. По его словам, план предусматривает модернизацию процедуры одобрения отечественных лекарств регулирующими органами, а также поощрение правительственных структур к закупкам медицинской продукции, произведенной в США.
Как отмечает телеканал, импульсом для указа о переносе фармпроизводства в США могло послужить выступление в конгрессе Джанет Вудкок, руководителя одного из подразделений Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). На слушаниях в октябре она заявила, что 72% всех производств, поставляющих лекарственные ингредиенты в США расположены за рубежом, в том числе 13% в Китае.
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