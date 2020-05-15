СМИ: Белый дом готовит указ о переносе производства лекарств в США

По словам источника, указ может быть опубликован уже в пятницу.
Ранее о планировании пакета стимулирующих мер в области фармацевтики сообщал торговый советник Белого дома Питер Наварро. По его словам, план предусматривает модернизацию процедуры одобрения отечественных лекарств регулирующими органами, а также поощрение правительственных структур к закупкам медицинской продукции, произведенной в США.
Как отмечает телеканал, импульсом для указа о переносе фармпроизводства в США могло послужить выступление в конгрессе Джанет Вудкок, руководителя одного из подразделений Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). На слушаниях в октябре она заявила, что 72% всех производств, поставляющих лекарственные ингредиенты в США расположены за рубежом, в том числе 13% в Китае.