СМИ: Белый дом готовит указ о переносе производства лекарств в США

По словам источника, указ может быть опубликован уже в пятницу.

Ранее о планировании пакета стимулирующих мер в области фармацевтики сообщал торговый советник Белого дома Питер Наварро. По его словам, план предусматривает модернизацию процедуры одобрения отечественных лекарств регулирующими органами, а также поощрение правительственных структур к закупкам медицинской продукции, произведенной в США.