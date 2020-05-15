В Кузбассе за сутки выявили 11 новых случаев коронавируса

КЕМЕРОВО, 15 мая – РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у 11 жителей Кемеровской области, информирует губернатор Сергей Цивилев.

В четверг сообщалось, что вирус за сутки выявили у 14 жителей Кузбасса, были выписаны пять человек.

"Еще у 11 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 96 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 204 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telеgram-канале.

Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, восемь новых случаев выявлено в Новокузнецке, два – в Кемерово, один – в Тисульском районе. Среди новых выздоровевших четыре жителя Кемерово, двое – Анжеро-Судженска, и один – поселка Краснобродского.

По данным на пятницу, в Кузбассе выявлено 307 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 96 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 6461 человек.