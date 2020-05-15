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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T08:57
https://ria.ru/20200515/1571473132.html
В Кузбассе за сутки выявили 11 новых случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

В Кузбассе за сутки выявили 11 новых случаев коронавируса

07:52 15.05.2020 (обновлено: 08:57 15.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 15 мая – РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у 11 жителей Кемеровской области, информирует губернатор Сергей Цивилев.
В четверг сообщалось, что вирус за сутки выявили у 14 жителей Кузбасса, были выписаны пять человек.
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"Еще у 11 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 96 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 204 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telеgram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, восемь новых случаев выявлено в Новокузнецке, два – в Кемерово, один – в Тисульском районе. Среди новых выздоровевших четыре жителя Кемерово, двое – Анжеро-Судженска, и один – поселка Краснобродского.
По данным на пятницу, в Кузбассе выявлено 307 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 96 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 6461 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КемеровоТисульский районНовокузнецкКемеровская областьОбщество
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