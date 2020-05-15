В Киргизии зафиксировали 29 новых случаев коронавируса

Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1111, из которых 248 - медработники. Погибли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 745 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 72 тысяч тестов на коронавирус.