В Киргизии зафиксировали 29 новых случаев коронавируса

БИШКЕК, 15 мая - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Киргизии возросло на 29 за сутки, 2 человека умерли, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 15 мая 2020 года по республике зарегистрировано 29 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, выздоровели и были выписаны из стационаров 10 человек. Зафиксированы и два летальных исхода - в Республиканской клинической инфекционной больнице скончался мужчина 55 лет и в Нарынской области женщина 84 лет.
Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1111, из которых 248 - медработники. Погибли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 745 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 72 тысяч тестов на коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.