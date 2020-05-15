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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T07:47
https://ria.ru/20200515/1571471875.html
В Киргизии зафиксировали 29 новых случаев коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570663322_0:0:3057:1720_1036x0_80_0_0_876a81d4482a5d50d0adde9032a9f2e7.jpg
РИА Новости

В Киргизии зафиксировали 29 новых случаев коронавируса

07:47 15.05.2020
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© AFP 2020 / Vyacheslav OseledkoКонтрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
БИШКЕК, 15 мая - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Киргизии возросло на 29 за сутки, 2 человека умерли, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 15 мая 2020 года по республике зарегистрировано 29 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
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По его словам, выздоровели и были выписаны из стационаров 10 человек. Зафиксированы и два летальных исхода - в Республиканской клинической инфекционной больнице скончался мужчина 55 лет и в Нарынской области женщина 84 лет.
Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1111, из которых 248 - медработники. Погибли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 745 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 72 тысяч тестов на коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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