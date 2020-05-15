Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-15T07:40
https://ria.ru/20200515/1571471788.html
Во Вьетнаме не менее 10 человек погибли при обрушении на стройке
https://cdn25.img.ria.ru/images/103867/27/1038672783_0:0:1536:864_1036x0_80_0_0_3c93aec432d0dddec9df3f3bfdae74fb.jpg
РИА Новости

Во Вьетнаме не менее 10 человек погибли при обрушении на стройке

07:40 15.05.2020
255
© Flickr / Ian FullerАвтомобиль скорой помощи. Вьетнам, архивное фото
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам, архивное фото
© Flickr / Ian Fuller
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам, архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Не менее 10 человек погибли и 15 получили ранения в результате обрушения на строящемся объекте во Вьетнаме, сообщает вьетнамская газета VNExpress со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в одной из индустриальных зон провинции Донгнай, где строят предприятие южнокорейской компании AV Healthcare – производителя тампонов, памперсов и бутылочек для молока.
На строительном объекте в провинции Донгнай в момент обрушения пятиметровой стены длиной около  ста метров находились 50-60 рабочих. Отмечается, что многие из них не имели трудовых соглашений и не проходили инструктаж по технике безопасности.
По словам замдиректора местного департамента общественной безопасности, многие пострадавшие остаются под обломками, их поиски продолжаются. В ходе спасательной операции задействованы экскаваторы и  строительные краны.
Строительство
20 ноября 2019, 09:08
В Узбекистане на стройке семь человек погибли от отравления угарным газом
001103
Обсудить 0
ВьетнамПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
СМИ: в Казахстане начался суд по делу о прошлогоднем взрыве арсенала
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд рассказал историю системы мониторинга загрязнения воздуха
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
В Киргизии зафиксировали 29 новых случаев коронавируса
Аэропорт Южно-Сахалинска
С Сахалина в Токио вылетели 37 иностранцев
Люди в медицинских масках на улице Нью-Йорка
СМИ: Белый дом готовит указ о переносе производства лекарств в США
Красная икра
На Камчатке пограничники пресекли попытку вывоза нелегальной икры
Машина скорой помощи. Мексика
В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 45 тысяч человек
Центр телемедицины для пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19
В Москве рассказали о работе врачей телемедицинского центра
Медицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
В Индии число зараженных коронавирусом превысило 80 тысяч человек
Удаленный режим работы
ВЦИОМ: 16% россиян в пандемию перешли на "удаленку"
Москва-сити
В Москве начался прием заявок на получение субсидий для соцпредприятий
Мужчина с ноутбуком
В Москве число самозанятых выросло на 42% с начала года
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
Осужденного за взятки экс-мэра Владивостока перевели из колонии в СИЗО
Пассажирский самолет в небе
Более 200 россиян подали повторные заявки на вывоз с юга Вьетнама
Звод в центральном Китае
В Китае впервые в этом году выросло промпроизводство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
05:04В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19
04:59Названы первые симптомы тяжелой формы COVID-19
04:58Россия не позволит говорить с ней в духе начала 90-х, заявил Толстой
04:58В Бразилии зафиксировали более 15 тысяч новых случаев коронавируса
Лента новостейМолния