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2020-05-15T10:13
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Осужденного за взятки экс-мэра Владивостока перевели из колонии в СИЗО
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РИА Новости

Осужденного за взятки экс-мэра Владивостока перевели из колонии в СИЗО

07:37 15.05.2020 (обновлено: 10:13 15.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 мая — РИА Новости. Осужденного экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева вернули из колонии в Спасском районе Приморья, где он отбывает наказание, в СИЗО Владивостока, сообщил РИА Новости председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимир Найдин.
Пушкарева перевели из городского СИЗО, где он находился с января, в колонию в Спасском районе Приморья в середине марта.

"Члены ОНК были в СИЗО и узнали, что Пушкарев находится там. Навестили его, у него все нормально. Он попросил решить вопрос с витаминами. Если это разрешено законодательством, витамины ему передадут", — сказал Найдин.

По его словам, перевод Пушкарева в СИЗО, вероятно, связан с ведением уголовного дела.
В октябре 2019 года следователи сообщали, что возбуждено уголовное дело по факту хищения более 50 миллионов рублей из бюджета Владивостока при ремонте автобусов в 2010-2015 годах. По версии следствия, транспорт закупили без конкурсных процедур, а к ремонту автобусов также была допущена только одна, аффилированная с должностным лицом мэрии, организация, которая за свои услуги получила из городского бюджета 54 миллиона рублей. Сообщалось, что дело возбуждено по факту, а не в отношении конкретного лица, которое еще устанавливается. В 2008-2017 годы администрацию Владивостока возглавлял Игорь Пушкарев.
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В прошлом апреле Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно. Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. Как доказало следствие, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. В частности, бывший мэр лоббировал собственное предприятие "Востокцемент", которое он после избрания главой города переоформил на брата. Общий ущерб следствие оценивало в сотни миллионов рублей, а в конечном итоге он превысил миллиард.
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Игорь ПушкаревВладивостокПроисшествия
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