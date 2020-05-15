Осужденного за взятки экс-мэра Владивостока перевели из колонии в СИЗО

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая — РИА Новости. Осужденного экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева вернули из колонии в Спасском районе Приморья, где он отбывает наказание, в СИЗО Владивостока, сообщил РИА Новости председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимир Найдин.
Пушкарева перевели из городского СИЗО, где он находился с января, в колонию в Спасском районе Приморья в середине марта.
"Члены ОНК были в СИЗО и узнали, что Пушкарев находится там. Навестили его, у него все нормально. Он попросил решить вопрос с витаминами. Если это разрешено законодательством, витамины ему передадут", — сказал Найдин.
По его словам, перевод Пушкарева в СИЗО, вероятно, связан с ведением уголовного дела.
В октябре 2019 года следователи сообщали, что возбуждено уголовное дело по факту хищения более 50 миллионов рублей из бюджета Владивостока при ремонте автобусов в 2010-2015 годах. По версии следствия, транспорт закупили без конкурсных процедур, а к ремонту автобусов также была допущена только одна, аффилированная с должностным лицом мэрии, организация, которая за свои услуги получила из городского бюджета 54 миллиона рублей. Сообщалось, что дело возбуждено по факту, а не в отношении конкретного лица, которое еще устанавливается. В 2008-2017 годы администрацию Владивостока возглавлял Игорь Пушкарев.
В прошлом апреле Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно. Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. Как доказало следствие, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. В частности, бывший мэр лоббировал собственное предприятие "Востокцемент", которое он после избрания главой города переоформил на брата. Общий ущерб следствие оценивало в сотни миллионов рублей, а в конечном итоге он превысил миллиард.