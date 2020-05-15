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2020-05-15T07:34
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Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова
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РИА Новости

Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова

07:34 15.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков
Бизнесмен Анатолий Быков
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Бизнесмен Анатолий Быков. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. Свидетели во время очной ставки с арестованным красноярским бизнесменом и политиком Анатолием Быковым подтвердили свои показания против него, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по делу об убийстве двух жителей Красноярска - Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые, по мнению следствия, как и Быков, входили в организованную преступную группу. По данным следствия, организацией убийства занимался хороший знакомый Быкова – Владимир Татаренков, который привлек к делу членов своей банды и в настоящее время отбывает наказание. Отмечалось, что некоторое время за жертвами шла слежка, а 24 июля 1994 года Сергей Бакуров и Владимир Чучков обстреляли Наумова и Войтенко из автомата и пистолета. С уд арестовал Быкова до 4 июля. Его защита направила в суд апелляционную жалобу на арест.
"В ходе следственных действий проведены очные ставки Быкова с Татаренковым, с Бакуровым и с еще одним свидетелем, он уже освободился (из мест лишения свободы). Все они подтвердили свои ранее данные показания против Быкова", - сказал собеседник агентства.
Следственные органы региона информацию не комментируют.
По данным краевого суда, Быкову во время заседания предъявили обвинение в соучастии в убийстве двух человек по предварительному сговору. Обвинение базируется на статьях еще УК РСФСР, который действовал в России на момент преступления.
Сам Быков после заседания выразил мнение, что дело против него организовали местные власти и правоохранители "в сговоре с людьми, которые осуждены на длительные сроки".
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.
Анатолий Быков
11 мая, 10:14
Защита красноярского бизнесмена Быкова обжаловала его арест
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Анатолий БыковКрасноярский алюминиевый заводКрасноярский крайПроисшествия
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