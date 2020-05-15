Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова

"В ходе следственных действий проведены очные ставки Быкова с Татаренковым, с Бакуровым и с еще одним свидетелем, он уже освободился (из мест лишения свободы). Все они подтвердили свои ранее данные показания против Быкова", - сказал собеседник агентства.