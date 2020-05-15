Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
2020-05-15T12:42
https://ria.ru/20200515/1571471064.html
На Алтае медики продолжают получать выплаты за пациентов с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571451162_0:141:3142:1908_1036x0_80_0_0_477745a26f2bb9ed9e7e14293e6788dc.jpg
РИА Новости

На Алтае медики продолжают получать выплаты за пациентов с COVID-19

07:29 15.05.2020 (обновлено: 12:42 15.05.2020)
1374
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинские работники. Архивное фото
БАРНАУЛ, 15 мая – РИА Новости. Участвующие в оказании помощи больным с коронавирусом медработники в Алтайском крае без проволочек продолжают получают стимулирующие доплаты, на эти цели регионы из федерального бюджета выделено более 271 миллиона рублей, сообщает в пятницу правительство края.
"В регион уже поступили 91,5 миллиона рублей. Размер выплаты медицинским работникам зависит от средней зарплаты в крае. По итогам девяти месяцев прошлого года она составила 23413 рублей. Это значит, что врачам скорой помощи, поликлиник и поликлинических отделений выплатят стимулирующие размером 80% от среднемесячного дохода, среднему медперсоналу – 40%. В стационарах врачи получат 100%, средние медработники – 50%, а младший медперсонал – 30%", - говорится в сообщении.
В краевом правительстве пояснили, что согласно второму распоряжению правительства стимулирующие выплаты для работников медорганизаций фиксированы. Их размер был обозначен президентом для всей страны. Доплаты получают работники "скорой": врачи по 50 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал и водители – 25 тысяч рублей. Врачам стационаров ежемесячно будут выплачивать 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу – 50 тысяч, младшему – 25 тысяч рублей в месяц. На эти цели Алтайскому краю выделены 179,9 миллиона рублей.
"По первому постановлению перечень получателей выплат шире, потому что здесь они предусмотрены еще и для сотрудников, работающих в поликлиниках, в которых были зафиксированы случаи коронавируса. Сегодня в крае за счет средств федерального бюджета по двум постановлениям правительства перечислены средства в 37 медорганизаций для 2089 человек", - приводятся в сообщении слова замминистра здравоохранения Алтайского края Константина Гордеева.
Медицинские работники
Вчера, 06:51Распространение нового коронавируса
В Приамурье медикам пересчитали зарплату за работу с больными COVID-19
В краевом правительстве также сообщили, что в начале мая Минздрав РФ расширил перечень получателей выплат и в ближайшие дни дополнительные федеральные средства будут перечислены в медорганизации края для начисления доплат сотрудникам клинико-диагностических лабораторий, врачам-рентгенологам, врачам-инфекционистам.
"Благодаря решению губернатора Алтайского края Виктора Томенко дополнительные выплаты для работников медорганизаций будут организованы так же из краевого бюджета. В регионе сегодня около 180 сотрудников больниц, которые находятся в особой зоне риска, но не входят в перечень категорий, определенных Минздравом РФ. Им будут произведены выплаты за счет средств краевого бюджета на общую сумму около 15 миллионов рублей", - сообщают власти региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медик
Вчера, 02:52Распространение нового коронавируса
В СЗФО медикам перечислили более 70% стимулирующих выплат по COVID-19
100001
Обсудить 0
Алтайский крайКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Рекомендуем
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Алтайском крае за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
Медик у машины скорой помощи
В Алтайском крае за сутки выявили 39 новых случаев коронавируса
Медик у машины скорой помощи
В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
Центр телемедицины для пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19
В Москве рассказали о работе врачей телемедицинского центра
Медицинские работники
В Приамурье медикам пересчитали зарплату за работу с больными COVID-19
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд рассказал историю системы мониторинга загрязнения воздуха
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам, архивное фото
Во Вьетнаме не менее 10 человек погибли при обрушении на стройке
Аэропорт Южно-Сахалинска
С Сахалина в Токио вылетели 37 иностранцев
Медик готовит шприц
Роспатент в апреле получил три заявки на вакцины против COVID-19
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
В России обнаружили новое клиническое проявление коронавируса
Статуя Фемиды
Жителя Барнаула осудили за убийство двух женщин 27 лет назад
Удаленный режим работы
ВЦИОМ: 16% россиян в пандемию перешли на "удаленку"
Больница
В Новосибирской области умерли две женщины с COVID-19
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
В Киргизии зафиксировали 29 новых случаев коронавируса
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
СМИ: в Казахстане начался суд по делу о прошлогоднем взрыве арсенала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
05:04В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19
04:59Названы первые симптомы тяжелой формы COVID-19
04:58Россия не позволит говорить с ней в духе начала 90-х, заявил Толстой
04:58В Бразилии зафиксировали более 15 тысяч новых случаев коронавируса
Лента новостейМолния