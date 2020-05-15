На Алтае медики продолжают получать выплаты за пациентов с COVID-19

БАРНАУЛ, 15 мая – РИА Новости. Участвующие в оказании помощи больным с коронавирусом медработники в Участвующие в оказании помощи больным с коронавирусом медработники в Алтайском крае без проволочек продолжают получают стимулирующие доплаты, на эти цели регионы из федерального бюджета выделено более 271 миллиона рублей, сообщает в пятницу правительство края.

"В регион уже поступили 91,5 миллиона рублей. Размер выплаты медицинским работникам зависит от средней зарплаты в крае. По итогам девяти месяцев прошлого года она составила 23413 рублей. Это значит, что врачам скорой помощи, поликлиник и поликлинических отделений выплатят стимулирующие размером 80% от среднемесячного дохода, среднему медперсоналу – 40%. В стационарах врачи получат 100%, средние медработники – 50%, а младший медперсонал – 30%", - говорится в сообщении.

В краевом правительстве пояснили, что согласно второму распоряжению правительства стимулирующие выплаты для работников медорганизаций фиксированы. Их размер был обозначен президентом для всей страны. Доплаты получают работники "скорой": врачи по 50 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал и водители – 25 тысяч рублей. Врачам стационаров ежемесячно будут выплачивать 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу – 50 тысяч, младшему – 25 тысяч рублей в месяц. На эти цели Алтайскому краю выделены 179,9 миллиона рублей.

"По первому постановлению перечень получателей выплат шире, потому что здесь они предусмотрены еще и для сотрудников, работающих в поликлиниках, в которых были зафиксированы случаи коронавируса. Сегодня в крае за счет средств федерального бюджета по двум постановлениям правительства перечислены средства в 37 медорганизаций для 2089 человек", - приводятся в сообщении слова замминистра здравоохранения Алтайского края Константина Гордеева.

В краевом правительстве также сообщили, что в начале мая Минздрав РФ расширил перечень получателей выплат и в ближайшие дни дополнительные федеральные средства будут перечислены в медорганизации края для начисления доплат сотрудникам клинико-диагностических лабораторий, врачам-рентгенологам, врачам-инфекционистам.

"Благодаря решению губернатора Алтайского края Виктора Томенко дополнительные выплаты для работников медорганизаций будут организованы так же из краевого бюджета. В регионе сегодня около 180 сотрудников больниц, которые находятся в особой зоне риска, но не входят в перечень категорий, определенных Минздравом РФ. Им будут произведены выплаты за счет средств краевого бюджета на общую сумму около 15 миллионов рублей", - сообщают власти региона.