В Москве рассказали о работе врачей телемедицинского центра

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Уже более 170 тысяч онлайн-консультаций проведено на сегодняшний день врачами телемедицинского центра для 45 тысяч пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее сообщалось, что с 23 марта пациенты с диагнозом "коронавирусная инфекция" по решению врача могут оставаться на лечении дома.
"Врачи, используя видеосвязь, находятся в постоянном контакте с пациентами и дают рекомендации. Всего с момента запуска проекта медики провели уже более 170 тысяч дистанционных консультаций. Каждому пациенту также выдается пакет необходимых лекарственных препаратов на весь курс лечения. Такой способ ведения пациентов с COVID-19 показывает свою эффективность – большинство из них успешно лечатся дома до полного выздоровления. За все время в связи с ухудшением состояния было госпитализировано только 4% таких пациентов" - отметила вице-мэр.
По ее словам, врачи скорой помощи или поликлиники путем осмотра и проведения необходимых исследований оценивают состояние пациента. Если оно стабильно и у пациента не наблюдается опасных симптомов, врачи информируют пациента о возможности прохождения лечения на дому. При этом заболевшему и живущим с ним запрещается покидать квартиру до тех пор, пока не будет подтверждено отсутствие вируса в организме.
"Врачам доступна вся медицинская информация о пациенте в ЕМИАС. В случае выявления ухудшения симптомов и состояния заболевшего, принимается решение об очном осмотре или госпитализации. В московском телемедицинском центре работает 150 квалифицированных врачей в смену. Это позволяет проводить более 7 тысяч консультаций в день в случае необходимости. Все специалисты центра прошли дополнительное обучение для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19", - добавила Ракова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.