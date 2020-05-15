В Новосибирской области умерли две женщины с COVID-19

НОВОСИБИРСК, 15 мая – РИА Новости. Два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались за сутки в Новосибирской области, общее количество летальных случаев в регионе выросло до 18, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"Скончалось два человека, это женщины, одной было 68 лет, второй - 71 год. Всего в регионе зарегистрировано 1447 случаев заражения коронавирусом, из них 91 ребенок. Выздоровели 527 человек, 18 скончались", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что в регионе в отделениях реанимации находится 61 пациент, на ИВЛ – 19 человек.
В детскую больницу №3 госпитализированы 74 ребенка с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска – 1501. В Тогучинскую ЦРБ госпитализированы восемь человек, в Черепановскую ЦРБ – три человека, двое – в Сузунскую и по одному пациенту в Карасукскую и Куйбышевскую больницы.
Как сообщалось ранее, за последние сутки в Новосибирской области впервые число выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших - был выявлен 71 человек с COVID-19, 72 пациента выписаны по выздоровлению.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.