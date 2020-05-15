В Новосибирской области умерли две женщины с COVID-19

"Скончалось два человека, это женщины, одной было 68 лет, второй - 71 год. Всего в регионе зарегистрировано 1447 случаев заражения коронавирусом, из них 91 ребенок. Выздоровели 527 человек, 18 скончались", - говорится в сообщении.