ВЦИОМ: 16% россиян в пандемию перешли на "удаленку"

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Примерно шестая часть Примерно шестая часть россиян в пандемию коронавируса перешли на удаленный режим работы, большинству из них не пришлось осваивать для этого новых цифровых навыков, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По данным ВЦИОМ , 54% граждан сейчас не работают – в эту группу попали как респонденты, которые не работали до ограничений (например, пенсионеры, учащиеся), так и те, кто утратил возможность работать из-за них. Более четверти (27%) продолжают работу в офисе или на предприятии, 16% полностью или частично перешли на удаленную работу, из них большинство – специалисты с высшим образованием: 60% – бюджетники (врач, учитель, воспитатель, научный сотрудник) и 51% – в коммерческом секторе (инженер, конструктор, дизайнер, юрисконсульт), а 2% работали в таком режиме и до пандемии.

Отмечается, что из тех, кто перешел на "удаленку", а также тех, кто и до пандемии так работал, 61% в разной степени не нравится такой режим, 36% - нравится. Те, кому нравится удаленный режим, среди таких причин в первую очередь называют возможность не тратить время на дорогу (31%) и составить гибкий график работы (26%). Среди причин, почему опрошенным не нравится "удаленка", чаще всего отмечаются необходимость прямого контакта с людьми (30%), а также отсутствие сосредоточенности (15%).

Как указано в опросе, в целом 66% россиянам достаточно тех навыков работы на компьютере, ноутбуке, телефоне, которыми они обладают, 30%, наоборот, их не достаточно. При этом 81% людей, работающим на удаленном режиме, не понадобилось осваивать новых цифровых навыков, а 19% - понадобилось, почти половине из них (47%) пришлось обучиться использованию новых программных продуктов, 17% – овладеть программой Zoom.

Уточняется, что из всех цифровых компетенций россияне лучше всего владеют навыком фотографирования на телефон или другой гаджет (55%), поиска информации в интернете (52%), переписки и звонков в мессенджерах (49%), съемки видео на телефон и камеру или другой гаджет и использования электронной почты (по 48% соответственно). Из тех компетенций, которыми респонденты совсем не владеют, чаще всего они отмечали монтаж видео на телефоне или компьютере (47%), подготовку презентаций (46%), установку и настройку программного обеспечения (41%).