В Индии число зараженных коронавирусом превысило 80 тысяч человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 3,9 тысячи и составляет 81 970, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
В среду сообщалось о 78 003 заболевших, днем ранее – о 74 281.
По данным ведомства, лечение в стране проходит 51 401 человек. Выздоровели после коронавируса 27 919 человек (1 685 за сутки), умерли 2 649 человек (100 за сутки).
Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания в стране – 27 524 случая заражения (1 602 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад – 9 674 (447 за сутки), на третье место опустился Гуджарат, самый западный штат Индии, с 9 591 случаями (324 за сутки).
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешены передвижение на такси и общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро, исключение составляют грузовые перевозки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.