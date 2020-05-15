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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T07:16
https://ria.ru/20200515/1571470388.html
В Индии число зараженных коронавирусом превысило 80 тысяч человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570660952_0:232:3075:1962_1036x0_80_0_0_0a8ba2e30b1d05a009a8d89c23abc862.jpg
РИА Новости

В Индии число зараженных коронавирусом превысило 80 тысяч человек

07:16 15.05.2020
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© REUTERS / Francis MascarenhasМедицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
Медицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
© REUTERS / Francis Mascarenhas
Медицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 3,9 тысячи и составляет 81 970, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
В среду сообщалось о 78 003 заболевших, днем ранее – о 74 281.
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По данным ведомства, лечение в стране проходит 51 401 человек. Выздоровели после коронавируса 27 919 человек (1 685 за сутки), умерли 2 649 человек (100 за сутки).
Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания в стране – 27 524 случая заражения (1 602 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад – 9 674 (447 за сутки), на третье место опустился Гуджарат, самый западный штат Индии, с 9 591 случаями (324 за сутки).
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Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешены передвижение на такси и общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро, исключение составляют грузовые перевозки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТамилнадГуджаратМахараштраИндияВ мире
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