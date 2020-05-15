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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T07:12
https://ria.ru/20200515/1571470316.html
Роспатент в апреле получил три заявки на вакцины против COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3080:1732_1036x0_80_0_0_31014fc8c7eaf10e85d141a223b7b6f3.jpg
РИА Новости

Роспатент в апреле получил три заявки на вакцины против COVID-19

07:12 15.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Роспатент в апреле получил три заявки на изобретения вакцин против коронавируса, две из них отечественные, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий выразил надежду, что вакцину "Вектора" против COVID-19 зарегистрируют в сентябре, а также отметил важность обеспечения зашиты интеллектуальной собственности.
"Экспертиза заявок на вакцины в настоящее время проводится по процедуре приоритетного рассмотрения. В апреле 2020 года подано три заявки на изобретения, касающиеся вакцин против коронавируса. Из них по двум заявкам изобретателями являются отечественные авторы, по одной - иностранные", - сказал собеседник агентства.
В целом по данным на 14 мая на рассмотрении в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС) находятся 30 заявок на изобретения и 13 заявок на полезные модели, характеризующие разработки в области борьбы с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями (пневмония).
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"В настоящее время по трем заявкам на изобретения и двум заявкам на полезные модели уже принято положительное решение о выдаче патента. После присвоения регистрационного номера в Госреестрах изобретений и полезных моделей РФ сведения о данных разработках будут опубликованы и лишь тогда станут общедоступными. Это связано с политикой конфиденциальности, закрепленной на законодательном уровне. Однако учитывая принятую Роспатентом процедуру ускоренного рассмотрения таких заявок, эти сведения появятся очень быстро", - отметили в ведомстве.
"Роспатент запустил в апреле приоритетное рассмотрение заявок на изобретения в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями (пневмонией). Консолидация усилий и оперативное создание эффективной вакцины с последующей регистрацией в Роспатенте поможет предотвратить распространение инфекции как внутри нашей страны, так и за рубежом", - добавил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Григорий ИвлиевФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Общество
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