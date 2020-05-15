Роспатент в апреле получил три заявки на вакцины против COVID-19

"Экспертиза заявок на вакцины в настоящее время проводится по процедуре приоритетного рассмотрения. В апреле 2020 года подано три заявки на изобретения, касающиеся вакцин против коронавируса. Из них по двум заявкам изобретателями являются отечественные авторы, по одной - иностранные", - сказал собеседник агентства.

В целом по данным на 14 мая на рассмотрении в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС) находятся 30 заявок на изобретения и 13 заявок на полезные модели, характеризующие разработки в области борьбы с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями (пневмония).

"В настоящее время по трем заявкам на изобретения и двум заявкам на полезные модели уже принято положительное решение о выдаче патента. После присвоения регистрационного номера в Госреестрах изобретений и полезных моделей РФ сведения о данных разработках будут опубликованы и лишь тогда станут общедоступными. Это связано с политикой конфиденциальности, закрепленной на законодательном уровне. Однако учитывая принятую Роспатентом процедуру ускоренного рассмотрения таких заявок, эти сведения появятся очень быстро", - отметили в ведомстве.