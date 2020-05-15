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2020-05-15T07:11
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Аналитики рассказали, кто станет первым триллионером в мире
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РИА Новости

Аналитики рассказали, кто станет первым триллионером в мире

07:11 15.05.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisГенеральный директор Amazon Джефф Безос
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Генеральный директор Amazon Джефф Безос. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Основатель Amazon Джефф Безос станет первым в мире долларовым триллионером, считают аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun.
Эксперты подсчитали, что состояние американского бизнесмена достигнет отметки в триллион долларов к 2026 году, когда тому исполнится 62 года. Сейчас, по информации Блумберга на утро 15 апреля, оно оценивается лишь в порядка 144 миллиарда долларов. Однако, утверждают эксперты, стоит учитывать, что с наступлением коронавирусной пандемии и ростом спроса на онлайн-покупки акции Amazon резко подорожали. Уже в этом году Безос увеличил свое состояние на 29,4 миллиарда долларов (на 7.00 мск).
Следом за основателем Amazon аналитики расположили девелопера из Китая Сюй Цзяиня, который, согласно их оценке, станет триллионером через год после Безоса.
На третьем месте оказался основатель Alibaba Group Джек Ма, состояние которого может достичь триллиона долларов в 2030 году.
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