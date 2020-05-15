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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-05-15T07:06
https://ria.ru/20200515/1571470240.html
Источники: Россия запросила обсуждения в СБ ООН вторжения в Венесуэлу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571012145_0:164:3158:1940_1036x0_80_0_0_b051cef32e8fa06acefc6ef356107ec4.jpg
РИА Новости

Источники: Россия запросила обсуждения в СБ ООН вторжения в Венесуэлу

07:06 15.05.2020
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© REUTERS / Manaure QuinteroСотрудники венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
Сотрудники венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
© REUTERS / Manaure Quintero
Сотрудники венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
ООН, 15 мая – РИА Новости. Россия попросила обсудить в понедельник в Совбезе ООН ситуацию с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу, сообщил РИА Новости источник в СБ.
"Россия запросила заседание Совбеза на понедельник на вторую половину дня по теме угрозы миру и безопасности, чтобы обсудить попытку военного вторжения в Венесуэлу", - сказал источник.
По его словам, пока он не видел, чтобы заседание внесли в официальный график.
Второй собеседник подтвердил информацию о том, что Россия запросила такое заседание.
Глава МВД Венесуэлы сообщил 3 мая, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Глава учредительного собрания страны уточнил, что восемь нападавших убиты. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.
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В среду постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада направил письмо председателю Совбеза с просьбой провести обсуждение этого инцидента в СБ. По словам венесуэльского постпреда, дискуссия в СБ может оказаться необходимой для того, чтобы признать, что "агрессия, совершенная правительствами Боготы и в Вашингтона против Венесуэлы в период с 3 по 4 мая 2020 года, была вооруженным нападением, которое угрожало миру и безопасности венесуэльского народа и Венесуэлы". Кроме того, по его словам, Совбезу следует выпустить заявление, "осуждающее и запрещающее применение или угрозу применения силы во всех ее формах и проявлениях против Венесуэлы".
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеРоссияНиколас МадуроСовет Безопасности ООНВенесуэлаООНСШАКолумбияВ мире
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