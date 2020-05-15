Источники: Россия запросила обсуждения в СБ ООН вторжения в Венесуэлу

ООН, 15 мая – РИА Новости. Россия попросила обсудить в понедельник в Совбезе ООН ситуацию с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу, сообщил РИА Новости источник в СБ.
"Россия запросила заседание Совбеза на понедельник на вторую половину дня по теме угрозы миру и безопасности, чтобы обсудить попытку военного вторжения в Венесуэлу", - сказал источник.
По его словам, пока он не видел, чтобы заседание внесли в официальный график.
Второй собеседник подтвердил информацию о том, что Россия запросила такое заседание.
Глава МВД Венесуэлы сообщил 3 мая, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Глава учредительного собрания страны уточнил, что восемь нападавших убиты. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.
В среду постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада направил письмо председателю Совбеза с просьбой провести обсуждение этого инцидента в СБ. По словам венесуэльского постпреда, дискуссия в СБ может оказаться необходимой для того, чтобы признать, что "агрессия, совершенная правительствами Боготы и в Вашингтона против Венесуэлы в период с 3 по 4 мая 2020 года, была вооруженным нападением, которое угрожало миру и безопасности венесуэльского народа и Венесуэлы". Кроме того, по его словам, Совбезу следует выпустить заявление, "осуждающее и запрещающее применение или угрозу применения силы во всех ее формах и проявлениях против Венесуэлы".