В Бурятии потушили семь лесных пожаров

По данным РАЛХ, за прошедшие сутки проводились работы по тушению восьми лесных пожаров в Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах на общей площади 876 гектаров. На тушении работало 337 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 73 единицы лесопожарной техники.