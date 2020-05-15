В Бурятии потушили семь лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. Лесоохрана и пожарные-десантники потушили за сутки в Бурятии семь из восьми лесных пожаров, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).
По данным РАЛХ, за прошедшие сутки проводились работы по тушению восьми лесных пожаров в Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах на общей площади 876 гектаров. На тушении работало 337 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 73 единицы лесопожарной техники.
"Семь лесных пожаров ликвидированы, продолжается тушение грозового пожара в Северо-Байкальском районе", - говорится в сообщении.
По данным агентства, на территории Еравнинского района под наблюдением программы космического мониторинга "ИСДМ-Рослесхоз" находится одна термоточка в труднодоступной местности. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.
В республике действует особый противопожарный режим.
14 мая, 07:54В Забайкалье потушили 11 лесных пожаров