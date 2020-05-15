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2020-05-15T06:57
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В Китае впервые в этом году выросло промпроизводство
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РИА Новости

В Китае впервые в этом году выросло промпроизводство

06:57 15.05.2020
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© AP Photo / Olivia ZhangЗвод в центральном Китае
Звод в центральном Китае
© AP Photo / Olivia Zhang
Звод в центральном Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Промышленное производство в Китае в апреле 2020 года на фоне улучшения эпидемиологической ситуации впервые с начала года показало рост – на 3,9%, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро Китая.
При этом, учитывая резкое падение показателя в первом квартале в связи с эпидемией, по итогам первых четырех месяцев 2020 года промпроизводство упало на 4,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Объем производства в добывающей промышленности в апреле вырос на 0,3%, в обрабатывающей – на 5,0%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды - на 0,2%.
Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.
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