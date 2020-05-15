Глава Ростуризма призвала губернаторов выделить средства на отрасль

"Внутренний туризм может и должен стать мощнейшим драйвером создания новых рабочих мест, развития многих секторов экономики и территорий нашей страны. Его поддержка принесет, наравне с экономическим, гуманитарный и социальный эффект, повысив интерес к познанию России и ее наследия, а значит, востребованность услуг музеев и других учреждений культуры, оздоровления, отдыха и иных сфер", - говорится в письме Догузовой.

"В этой связи считаю чрезвычайно важным сохранить объем региональных бюджетных ассигнований на туризм и по возможности выделить дополнительные средства на его развитие и продвижение", - отмечает она.

"И, конечно же, наравне с экономическим, внутренний туризм несет в себе огромный гуманитарный потенциал, так как позволит многим россиянам заново открыть страну для себя и своих близких. Помимо этого, впереди лето, люди устали и хотят просто отдохнуть, подышать свежим воздухом и отвлечься. Сейчас самое время сделать это в России", - добавила глава Ростуризма.