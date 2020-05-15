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Туризм
2020-05-15T06:53
https://ria.ru/20200515/1571470075.html
Глава Ростуризма призвала губернаторов выделить средства на отрасль
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569733974_0:55:3060:1776_1036x0_80_0_0_9e048bc4cbf020544d8c574dac4b58db.jpg
РИА Новости

Глава Ростуризма призвала губернаторов выделить средства на отрасль

06:53 15.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова
Руководитель федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Руководитель федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова . Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова направила письма главам регионов России, в которых призвала выделить дополнительные средства на развитие отрасли, копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.
Глава Ростуризма выразила убежденность, что первоочередной задачей, требующей особого контроля со стороны руководителей субъектов РФ, является сохранение высокопрофессиональной кадровой основы и инфраструктурного базиса отрасли, сформировавшихся за последние 20 лет. Она обратила внимание на уникальную возможность направить накопившийся спрос на туристические маршруты в России.
"Внутренний туризм может и должен стать мощнейшим драйвером создания новых рабочих мест, развития многих секторов экономики и территорий нашей страны. Его поддержка принесет, наравне с экономическим, гуманитарный и социальный эффект, повысив интерес к познанию России и ее наследия, а значит, востребованность услуг музеев и других учреждений культуры, оздоровления, отдыха и иных сфер", - говорится в письме Догузовой.
"В этой связи считаю чрезвычайно важным сохранить объем региональных бюджетных ассигнований на туризм и по возможности выделить дополнительные средства на его развитие и продвижение", - отмечает она.
По мнению Догузовой, развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления, а также восстановление внутренних турпотоков поможет перезапустить транспорт, культуру, развлекательный сектор, рестораны, торговлю.
"И, конечно же, наравне с экономическим, внутренний туризм несет в себе огромный гуманитарный потенциал, так как позволит многим россиянам заново открыть страну для себя и своих близких. Помимо этого, впереди лето, люди устали и хотят просто отдохнуть, подышать свежим воздухом и отвлечься. Сейчас самое время сделать это в России", - добавила глава Ростуризма.
Офис туроператора
Вчера, 01:13Туризм
Ростуризм просит губернаторов взять под контроль поддержку туротрасли
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ТуризмЗарина ДогузоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Экономика
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