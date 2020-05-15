В Бразилии число жертв COVID-19 приблизилось к 14 тысячам человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев коронавируса в Бразилии за последние сутки увеличилось почти на 14 тысяч, скончались 844 человека, сообщает минздрав страны.
Эти суточные показатели являются антирекордными для страны.
Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом составляет 202 918, скончались 13 993 пациента.
Самым пострадавшим регионом остается штат Сан-Паулу, здесь погибли более 4,3 тысячи больных при 54 286 случаях коронавирусной инфекции. В соседнем штате Рио-де-Жанейро выявлено почти 20 тысяч случаев, умерли более 2,2 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.