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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T06:50
https://ria.ru/20200515/1571470008.html
В Бразилии число жертв COVID-19 приблизилось к 14 тысячам человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/151685/69/1516856944_0:198:3072:1926_1036x0_80_0_0_09035e9c0658d70eb795b4c5db3f5817.jpg
РИА Новости

В Бразилии число жертв COVID-19 приблизилось к 14 тысячам человек

06:50 15.05.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Рио-де-Жанейро
Вид на Рио-де-Жанейро
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Вид на Рио-де-Жанейро . Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев коронавируса в Бразилии за последние сутки увеличилось почти на 14 тысяч, скончались 844 человека, сообщает минздрав страны.
Эти суточные показатели являются антирекордными для страны.
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Вчера, 06:48Распространение нового коронавируса
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Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом составляет 202 918, скончались 13 993 пациента.
Самым пострадавшим регионом остается штат Сан-Паулу, здесь погибли более 4,3 тысячи больных при 54 286 случаях коронавирусной инфекции. В соседнем штате Рио-де-Жанейро выявлено почти 20 тысяч случаев, умерли более 2,2 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сан-Паулу (штат)Рио-де-Жанейро (город)БразилияВ мире
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