Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T06:48
https://ria.ru/20200515/1571469968.html
В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 173 тысяч человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569276472_0:275:3120:2030_1036x0_80_0_0_776ec16002f52e692e6d7b27c0b77373.jpg
РИА Новости

В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 173 тысяч человек

06:48 15.05.2020
3045
© AFP 2020 / MATTHIAS RIETSCHELМедицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
© AFP 2020 / MATTHIAS RIETSCHEL
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии превысило 173 тысячи, скончались свыше 7,8 тысячи человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
За последние сутки в стране зафиксированы 913 случаев заражения, общее число составило 173 152. Количество летальных исходов возросло на 101 - до 7824. Излечились более 151 тысячи человек.
Возвращение Пекина к обычной жизни
Вчера, 05:47Распространение нового коронавируса
В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (45 143), Северном Рейне-Вестфалии (35 967) и Баден-Вюртемберге (33 851). В Берлине зафиксировано 6 397 случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Машина скорой помощи. Мексика
Вчера, 04:22Распространение нового коронавируса
В Мексике зафиксировали антирекорд по числу новых случаев COVID-19
210500
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергГерманияБаварияБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 172 тысячи человек
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
В Германии число заболевших COVID-19 превысило 171 тысяч человек
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Президент России Владимир Путин
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Строительство газопровода Северный поток-2
В России прокомментировали решение Германии по "Северному потоку — 2"
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19
Машина скорой помощи. Мексика
В Мексике зафиксировали антирекорд по числу новых случаев COVID-19
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
Названы первые симптомы тяжелой формы COVID-19
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Северные геомагнитные и магнитные полюса
Найдена причина смещения северного магнитного полюса из Канады в Россию
Кадр из шоу Кто хочет стать миллионером телеканала ITV
Герой "Кто хочет стать миллионером" угадал финальный ответ, но не выиграл
Средний танк Т-34-85 на военном параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Генсек ОДКБ предложил даты для парада в честь 75-летия Победы
Вид на Рио-де-Жанейро
В Бразилии число жертв COVID-19 приблизилось к 14 тысячам человек
Возвращение Пекина к обычной жизни
В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
05:04В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19
04:59Названы первые симптомы тяжелой формы COVID-19
04:58Россия не позволит говорить с ней в духе начала 90-х, заявил Толстой
04:58В Бразилии зафиксировали более 15 тысяч новых случаев коронавируса
04:56В Мэриленде прошла акция протеста против ограничений из-за коронавируса
Лента новостейМолния