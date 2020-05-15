В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 173 тысяч человек

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии превысило 173 тысячи, скончались свыше 7,8 тысячи человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
За последние сутки в стране зафиксированы 913 случаев заражения, общее число составило 173 152. Количество летальных исходов возросло на 101 - до 7824. Излечились более 151 тысячи человек.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (45 143), Северном Рейне-Вестфалии (35 967) и Баден-Вюртемберге (33 851). В Берлине зафиксировано 6 397 случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.