Правительству предложили ввести пособие на маски и перчатки

Люди покупают медицинские маски в метрополитене Санкт-Петербурга

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава Национального родительского комитета (НРК) . Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец предложила правительству ввести специальное пособие для покупки масок и перчаток в период пандемии коронавируса, пишет телеканал RT

Она отметила, что во многих российских регионах в рамках борьбы с распространением заболевания вводится масочный и перчаточный режим. Волынец считает, что далеко не все имеют финансовые возможности, чтобы обеспечить себя средствами индивидуальной защиты.

"Его размер (пособия. — Прим. ред.) должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчета минимум одна маска в день", — говорится в обращении НРК.

Предполагается, что пособие должно выплачиваться ежемесячно до окончания эпидемии COVID-19.

По мнению Волынец, в исключительных случаях пособие можно заменить бесплатной выдачей масок и перчаток, необходимых россиянам.

Всего с начала эпидемии в России COVID-19 обнаружили у 252 245 человек, 2,3 тысячи пациентов умерли от заболевания, более 53 тысяч выздоровели.