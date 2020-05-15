Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T09:06
https://ria.ru/20200515/1571469934.html
Правительству предложили ввести пособие на маски и перчатки
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571389329_0:89:3032:1795_1036x0_80_0_0_7317b5e7e8342095b2164a1649ab12e3.jpg
РИА Новости

Правительству предложили ввести пособие на маски и перчатки

06:50 15.05.2020 (обновлено: 09:06 15.05.2020)
43460
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛюди покупают медицинские маски в метрополитене Санкт-Петербурга
Люди покупают медицинские маски в метрополитене Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец предложила правительству ввести специальное пособие для покупки масок и перчаток в период пандемии коронавируса, пишет телеканал RT.
Она отметила, что во многих российских регионах в рамках борьбы с распространением заболевания вводится масочный и перчаточный режим. Волынец считает, что далеко не все имеют финансовые возможности, чтобы обеспечить себя средствами индивидуальной защиты.

"Его размер (пособия. — Прим. ред.) должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчета минимум одна маска в день", — говорится в обращении НРК.

Предполагается, что пособие должно выплачиваться ежемесячно до окончания эпидемии COVID-19.
Девушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве
Вчера, 05:31Распространение нового коронавируса
Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
По мнению Волынец, в исключительных случаях пособие можно заменить бесплатной выдачей масок и перчаток, необходимых россиянам.
Всего с начала эпидемии в России COVID-19 обнаружили у 252 245 человек, 2,3 тысячи пациентов умерли от заболевания, более 53 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинская маска
12 мая, 01:02Распространение нового коронавируса
Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
45356135753
Обсудить 60
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияИрина ВолынецПравительство РФОбщество
Популярные комментарии
Неправда. Всё у всех есть. Просто носить перчатки с масками неудобно, поэтому все врут. Деньги нужнее пенсионерам, детям.
15 мая, 07:03
Роман Крашенинников
344104106
Уже посчитано, если менять каждые 2-3часа, нужно порядка 10 тр на месяц. Давайте, выдавайте, при чем всем.
15 мая, 07:49
Я В ТАНКЕ
106321015
Рекомендуем
Девушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве
Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян сравнила здравоохранение в России и США
Продажа медицинских масок в автомате
Власти Москвы купили крупнейшего производителя масок в России
Карета скорой помощи у Тверской областной клинической больницы
В России за сутки коронавирус выявили у 10 598 человек
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Иностранцы обратились в посольство России с просьбой вывезти их из США
Истребители МиГ-29 на авиационном параде
В России повторно проведут воздушную часть парада Победы, пишет СМИ
Пассажир, ударивший работника метро в вестибюле станции Нарвская в Санкт-Петербурге
В Петербурге пассажир ударил работника метро за просьбу надеть маску
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
Аналитики рассказали, кто станет первым триллионером в мире
Бизнесмен Анатолий Быков
Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова
Страница социальной сети Вконтакте
Зеленский продлил санкции против российских соцсетей
Упаковки с кофе в супермаркете
Россияне впервые стали потреблять кофе больше, чем чая
Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая
Высоцкая рассказала о страхе из-за самоизоляции
Кондиционеры
Названа неожиданная опасность кондиционеров
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК установил подозреваемых в реабилитации нацизма в "Бессмертном полку"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
05:04В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19
04:59Названы первые симптомы тяжелой формы COVID-19
04:58Россия не позволит говорить с ней в духе начала 90-х, заявил Толстой
04:58В Бразилии зафиксировали более 15 тысяч новых случаев коронавируса
04:56В Мэриленде прошла акция протеста против ограничений из-за коронавируса
Лента новостейМолния