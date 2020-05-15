На "Земле Леопарда" медвежата "станцевали" на камеру

"Одна из фотоловушек, установленная в лесу для наблюдений за дикими животными, запечатлела целую семью бурых медведей: мать и двух детенышей. На видео привлеченные запахами других лесных обитателей хищники исследуют территорию, оставляют собственные метки с помощью специального "танца" – почёсывания спины о дерево… Любознательные медвежата уверенной поступью приблизились к фотоловушке вплотную, попробовали ее на вкус и несколько раз ударили лапами, словно стремясь скрыть запись своих недавних действий", - говорится в сообщении.