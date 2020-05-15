На "Земле Леопарда" медвежата "станцевали" на камеру

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Семья бурых медведей попала на кадры фотоловушки в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье во время почесывания о дерево – своеобразного "танца".
На сайте нацпарка опубликовано видео с фотоловушки, на котором видно, как медвежата, стоя на задних лапах, трутся спиной о ствол дерева, как бы танцуя. Их мать бродит рядом.
"Одна из фотоловушек, установленная в лесу для наблюдений за дикими животными, запечатлела целую семью бурых медведей: мать и двух детенышей. На видео привлеченные запахами других лесных обитателей хищники исследуют территорию, оставляют собственные метки с помощью специального "танца" – почёсывания спины о дерево… Любознательные медвежата уверенной поступью приблизились к фотоловушке вплотную, попробовали ее на вкус и несколько раз ударили лапами, словно стремясь скрыть запись своих недавних действий", - говорится в сообщении.
Камера продолжила съемку, но изменился ракурс. В объектив попали уши пятнистых оленей, спины барсуков, а также леопард и морда "улыбающегося" тигра, который при помощи гримасы-флемена изучал местные запахи.
Бурый медведь – один из самых крупных наземных хищников. Его вес может составлять более 500 килограммов, длина когтей достигает 10 сантиметров. На "Земле леопарда" обитают не менее 55 бурых медведей.
Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2019 году здесь зафиксировано 97 взрослых леопардов - на восемь особей больше, чем годом ранее.