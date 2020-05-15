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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T10:36
https://ria.ru/20200515/1571469703.html
В Узбекистане карантин продлили до первого июня
https://cdn23.img.ria.ru/images/152295/97/1522959726_0:245:5428:3298_1036x0_80_0_0_cdf730743e3fc2b49b58a8778d1805f3.jpg
РИА Новости

В Узбекистане карантин продлили до первого июня

06:27 15.05.2020 (обновлено: 10:36 15.05.2020)
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© РИА Новости / Игорь ВиноградовВид на город Самарканд. Архивное фото
Вид на город Самарканд. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Виноградов
Вид на город Самарканд. Архивное фото. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 15 мая - РИА Новости. Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространение коронавируса COVID-19, но с 15 мая возобновляется работа парков, музеев и стадионов, сообщает в пятницу оперштаб при кабмине страны.
Власти с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина. С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.
"Ограничительные меры (карантин), а также усиленный порядок по противодействию распространению коронавирусной инфекции продлены в Узбекистане до 1 июня", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Данное решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.
По данным оперштаба, решением спецкомиссии с 15 мая в "желтых зонах" откроются парки - за исключением аттракционов, развлекательных объектов и пунктов быстрого питания. Также в "зеленых зонах" разрешена работа открытых спортивных стадионов с искусственным покрытием и музеев - с ограничением числа посетителей и сохранением дистанции. Возобновят свою деятельность частные агентства занятости, риэлторские компании и ветеринарные клиники.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались. В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 2645, 11 пациентов скончались, 2136 выздоровели, 498 находятся на лечении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19ТашкентУзбекистанВ мире
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