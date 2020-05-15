В Узбекистане карантин продлили до первого июня

"Ограничительные меры (карантин), а также усиленный порядок по противодействию распространению коронавирусной инфекции продлены в Узбекистане до 1 июня", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Данное решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, решением спецкомиссии с 15 мая в "желтых зонах" откроются парки - за исключением аттракционов, развлекательных объектов и пунктов быстрого питания. Также в "зеленых зонах" разрешена работа открытых спортивных стадионов с искусственным покрытием и музеев - с ограничением числа посетителей и сохранением дистанции. Возобновят свою деятельность частные агентства занятости, риэлторские компании и ветеринарные клиники.