В Узбекистане карантин продлили до первого июня

ТАШКЕНТ, 15 мая - РИА Новости. Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространение коронавируса COVID-19, но с 15 мая возобновляется работа парков, музеев и стадионов, сообщает в пятницу оперштаб при кабмине страны.
Власти с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина. С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.
"Ограничительные меры (карантин), а также усиленный порядок по противодействию распространению коронавирусной инфекции продлены в Узбекистане до 1 июня", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Данное решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.
По данным оперштаба, решением спецкомиссии с 15 мая в "желтых зонах" откроются парки - за исключением аттракционов, развлекательных объектов и пунктов быстрого питания. Также в "зеленых зонах" разрешена работа открытых спортивных стадионов с искусственным покрытием и музеев - с ограничением числа посетителей и сохранением дистанции. Возобновят свою деятельность частные агентства занятости, риэлторские компании и ветеринарные клиники.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались. В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 2645, 11 пациентов скончались, 2136 выздоровели, 498 находятся на лечении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.