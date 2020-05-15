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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T06:31
https://ria.ru/20200515/1571469662.html
В Новосибирской области выявили 71 случай COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571081786_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9c2f27d935096857fd89efaeba4c998a.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области выявили 71 случай COVID-19

06:23 15.05.2020 (обновлено: 06:31 15.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
НОВОСИБИРСК, 15 мая – РИА Новости. Число выписанных пациентов с COVID-19 в Новосибирской области за последние сутки впервые превысило число новых случаев – 72 на 71, соответственно, сообщил в пятницу на заседании регионального координационного штаба по противодействию COVID-19 глава областного Минздрава Константин Хальзов.
"За все время наблюдения за пациентами с COVID-19 было выявлено 1447 человек. За последние сутки - 71 лабораторно подтвержденный случай. За прошлые сутки мы выписали впервые такое большое количество как 72 пациента с COVID, с выздоровлением с отрицательными результатами на исследования. Всего 16 летальных исходов", - сказал он.
Хальзов сообщил, что за последнюю неделю в Новосибирске введены в работу три новых госпиталя, которые оказывают помощь больным коронавирусом.
"Что касается тестирования, то мы немного уменьшили количество в праздничные дни, но за последние дни значительно нарастили количество проведенных исследований. Если посмотрим, то 11 мая 1,9 тысячи, 12 мая – 2,6 тысячи, 13 мая – 2,9 тысячи и вот за последние сутки 3,3 тысячи образцов мы проверили. К вопросу о том, что поменялись тенденции – абсолютно нет, мы идем с хорошим темпом, с хорошей, стабильной организацией работы", - сказал чиновник.
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По его словам, во всех стационарах области находятся 922 пациента с COVID-19. Дополнительно в этих же больницах находятся пациенты с внебольничной пневмонией.
"На сегодняшний день коэффициент распространенности у нас... 0,93, то есть меньше единицы. По коэффициенту тестирования - 88,9 при пороговом значении 70%", - сказал министр. Он также сообщил, что в настоящее время из общих подготовленных коек для больных коронавирусом занято пациентами с подтвержденным COVID-19 и пациентами с внебольничной пневмонией 52,7%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовосибирскНовосибирская областьОбщество
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