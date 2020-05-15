В Новосибирской области выявили 71 случай COVID-19

НОВОСИБИРСК, 15 мая – РИА Новости. Число выписанных пациентов с COVID-19 в Число выписанных пациентов с COVID-19 в Новосибирской области за последние сутки впервые превысило число новых случаев – 72 на 71, соответственно, сообщил в пятницу на заседании регионального координационного штаба по противодействию COVID-19 глава областного Минздрава Константин Хальзов.

"За все время наблюдения за пациентами с COVID-19 было выявлено 1447 человек. За последние сутки - 71 лабораторно подтвержденный случай. За прошлые сутки мы выписали впервые такое большое количество как 72 пациента с COVID, с выздоровлением с отрицательными результатами на исследования. Всего 16 летальных исходов", - сказал он.

Хальзов сообщил, что за последнюю неделю в Новосибирске введены в работу три новых госпиталя, которые оказывают помощь больным коронавирусом.

"Что касается тестирования, то мы немного уменьшили количество в праздничные дни, но за последние дни значительно нарастили количество проведенных исследований. Если посмотрим, то 11 мая 1,9 тысячи, 12 мая – 2,6 тысячи, 13 мая – 2,9 тысячи и вот за последние сутки 3,3 тысячи образцов мы проверили. К вопросу о том, что поменялись тенденции – абсолютно нет, мы идем с хорошим темпом, с хорошей, стабильной организацией работы", - сказал чиновник.

По его словам, во всех стационарах области находятся 922 пациента с COVID-19. Дополнительно в этих же больницах находятся пациенты с внебольничной пневмонией.

"На сегодняшний день коэффициент распространенности у нас... 0,93, то есть меньше единицы. По коэффициенту тестирования - 88,9 при пороговом значении 70%", - сказал министр. Он также сообщил, что в настоящее время из общих подготовленных коек для больных коронавирусом занято пациентами с подтвержденным COVID-19 и пациентами с внебольничной пневмонией 52,7%.