Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия занимает 11-ю строчку среди стран Европы по объему богатства, находящегося в руках женщин: этот показатель составляет 320 миллиардов долларов, при этом темпы роста их капитала превышают общемировые, говорится в исследовании BCG из серии Women in Wealth "Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Россия занимает 11-е место среди стран Европы (по объему капитала в руках женщин. — Прим. ред.) с 320 миллиардами долларов. Все страны Восточной Европы (без России) аккумулируют порядка 800 миллиардов долларов. Темпы роста в России в 2016-2019 годах превышали общемировые и составляли 8,9 процента", — говорится в исследовании. Общемировые темпы роста за этот период в среднем оставляли 6,1 процента, то есть за год их богатство росло на пять триллионов долларов, опережая мужчин (рост в среднем на 4,1 процента в год).

Первое место среди стран Европы у Великобритании (2,8 триллиона долларов), вторая строчка у Германии (2,4 триллиона), третья у Франции (2,1 триллиона). Далее следуют Италия (1,6 триллиона), Нидерланды (948 миллиардов), Швейцария (868 миллиардов), Испания (793 миллиарда), Бельгия (516 миллиардов), Швеция (492 миллиарда), Дания (345 миллиардов) и Россия (320 миллиардов).

LADIES FIRST

"В то время как в других странах чаще всего подконтрольный женщинам капитал находится в сегментах до пяти миллионов долларов, в России на него приходится 35 процентов, что тоже немало, однако самый крупный — 40 процентов средств под управлением — это сегмент капиталов свыше 100 миллионов долларов. В данном сегменте Россия опережает все другие страны. Для сравнения, в Западной Европе это 16 процентов, а на Ближнем Востоке — 28 процентов", — говорится в исследовании.

Россиянки предпочитают держать денежные средства на счетах до востребования и других, а также на депозитах — их доля в общем объеме достигла 44 процентов в 2019 году. Среднемировое значение для этой доли составляет 25 процентов. И напротив, если страхование жизни и пенсии в мире охватывает 30 процентов средств, то в России — лишь шесть процентов.

В период 2020-2023 годов темпы роста богатства женщин повысятся до 7,2 процента, согласно прогнозам BCG, и снова обгонят мужчин с 5,2 процента. В настоящий момент в руках женщин находится треть мирового богатства: на конец 2019 года женщинам принадлежало 70 триллионов долларов, или 32 процента от общемирового объема. На страны Северной Америки приходится самая крупная доля, 35,4 триллиона долларов, у Западной Европы — 14,3 триллиона, а у догоняющей ее Азии (без Японии ) — 13 триллионов.

"С учетом влияния COVID-19, согласно базовому и наиболее вероятному сценарию V, к 2023 году состояние женщин может достичь 93 триллионов долларов, в случае менее вероятного сценария U — 85 триллионов, маловероятного сценария L — 81 триллион", — прогнозируют в BCG. По итогам 2020 года по базовому сценарию V возможно снижение до 67,5 триллиона долларов.

Особенности регионов

Азия , за исключением Японии, станет самым быстрорастущим центром создания богатства для женщин. Если рост благосостояния женщин будет продолжаться в нынешнем стремительном темпе 10,4 процента в год, в Азии женщины будут прибавлять более одного триллиона долларов в год в течение следующих четырех лет. Продолжение этой впечатляющей траектории приведет к тому, что к 2023 году женщины в Азии будут иметь больше активов, чем в любом другом регионе мира, кроме Северной Америки.

Японские женщины, с общей долей благосостояния, составляющей всего 2,7 триллиона долларов, отстают от других промышленно развитых стран по инвестиционным и неинвестируемым активам. Одна из причин — это то, что японские женщины сталкиваются с большими барьерами на пути экономической интеграции, чем женщины по всему миру. "Западная Европа, вероятно, будет испытывать замедление роста благосостояния женщин в течение следующих четырех лет, и это может привести к увеличению разрыва с Северной Америкой и Азией", — полагают авторы исследования.