В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19

"Первый опыт лечения гипериммунной плазмой реконвалесцентов в ФНКЦ ФМБА России (30.04 - 06.05.20): число больных- 20, без эффекта - 12, с клиническим эффектом - 8", - говорится в презентации.

При этом у 8 из 9 пациентов в тяжелом состоянии был клинический эффект, а у 11 пациентов в крайне тяжелом состоянии эффекта не было, уточняется в материале.