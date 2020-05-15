Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T06:06
https://ria.ru/20200515/1571469519.html
В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571398233_0:0:3059:1721_1036x0_80_0_0_bc2472743c946b2ba5fbc280799c1e3d.jpg
РИА Новости

В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19

06:06 15.05.2020
3719
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый опыт лечения пациентов с коронавирусом с помощью плазмы крови выздоровевших в Федеральном медико-биологическом агентстве показал эффект только у 8 пациентов из 20, при этом у больных в крайне тяжелом состоянии эффекта не было, следует из презентации, опубликованной на сайте ФМБА.
"Первый опыт лечения гипериммунной плазмой реконвалесцентов в ФНКЦ ФМБА России (30.04 - 06.05.20): число больных- 20, без эффекта - 12, с клиническим эффектом - 8", - говорится в презентации.
При этом у 8 из 9 пациентов в тяжелом состоянии был клинический эффект, а у 11 пациентов в крайне тяжелом состоянии эффекта не было, уточняется в материале.
Опыт лечения пациентов с тяжёлым течением заболевания с помощью препаратов с заявленной противовирусной активностью показывает отсутствие явного эффекта, препарат "Тоцилизумаб" блокирует лихорадку, но не уменьшает дыхательную недостаточность, отмечается в презентации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
14 мая, 22:05Распространение нового коронавируса
В Петербурге от COVID-19 выздоровел первый лечившийся плазмой пациент
7031213
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Общество
Рекомендуем
Сотрудники лаборатории Инвитро проводят тесты на коронавирус
"Инвитро" начнет делать тесты на антитела к COVID-19 в пяти городах
Медицинская сестра в больничной палате
В Приморье начали применять уникальный метод лечения рака
Сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России в специально созданном инфекционном корпусе
Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в РФ
Путину рассказали о лечении Заворотнюк
Люди покупают медицинские маски в метрополитене Санкт-Петербурга
Правительству предложили ввести пособие на маски и перчатки
Кибербезопасность
Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
Девушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве
Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
Аналитики рассказали, кто станет первым триллионером в мире
Сотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России
Разделение крови на компоненты в лаборатории
Ученые нашли лекарство от коронавируса
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян сравнила здравоохранение в России и США
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
Вильфанд: жителям европейской части России придется подождать тепла
Медик карантинного центра в Коммунарке
Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко предупредил о последствиях неправильной вакцинации от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
05:04В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19
04:59Названы первые симптомы тяжелой формы COVID-19
04:58Россия не позволит говорить с ней в духе начала 90-х, заявил Толстой
04:58В Бразилии зафиксировали более 15 тысяч новых случаев коронавируса
04:56В Мэриленде прошла акция протеста против ограничений из-за коронавируса
Лента новостейМолния