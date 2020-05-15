В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый опыт лечения пациентов с коронавирусом с помощью плазмы крови выздоровевших в Федеральном медико-биологическом агентстве показал эффект только у 8 пациентов из 20, при этом у больных в крайне тяжелом состоянии эффекта не было, следует из презентации, опубликованной на сайте ФМБА.
"Первый опыт лечения гипериммунной плазмой реконвалесцентов в ФНКЦ ФМБА России (30.04 - 06.05.20): число больных- 20, без эффекта - 12, с клиническим эффектом - 8", - говорится в презентации.
При этом у 8 из 9 пациентов в тяжелом состоянии был клинический эффект, а у 11 пациентов в крайне тяжелом состоянии эффекта не было, уточняется в материале.
Опыт лечения пациентов с тяжёлым течением заболевания с помощью препаратов с заявленной противовирусной активностью показывает отсутствие явного эффекта, препарат "Тоцилизумаб" блокирует лихорадку, но не уменьшает дыхательную недостаточность, отмечается в презентации.
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