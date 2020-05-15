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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T06:03
https://ria.ru/20200515/1571469452.html
В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571041504_0:46:2303:1341_1036x0_80_0_0_0a0e146c11a2282979185c4e6493efc7.jpg
РИА Новости

В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19

06:03 15.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в защитных масках
Сотрудники полиции в защитных масках
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в защитных масках. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. Кижингинский район в Бурятии закрыт на карантин из-за коронавируса, сообщает пресс-служба правительства республики.
В районе фиксируется самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом - превышает средний показатель по другим районам в семь раз. По информации республиканского главка Роспотребнадзора, в четверг в районе было зафиксировано 172 инфицированных. Сообщается, что  такая ситуация складывается из-за нарушения режима самоизоляции жителями района. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил сформировать медицинский десант в район для усиления меднаблюдения и сопровождения.
"Республиканским оперативным штабом по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией 14 мая принято решение об изоляции Кижингинского района. Основанием послужило ухудшение эпидемиологической ситуации на территории муниципального образования. … Карантинные мероприятия на территории Кижингинского района продолжатся в течение 14 дней", - говорится в сообщении.
Карантин предполагает запрет на въезд и выезд на территорию района, допуск на территорию с особым режимом через контрольно-пропускные пункты, а также запрет перемещения между населенными пунктами внутри района.
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на пятницу, в республике с момента начала пандемии зарегистрировано 865 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 41 за сутки. В столице республики Улан-Удэ – 543 случая. Выздоровели 269 человек, умерло шесть человек. В стационарах находится 323 больных, на амбулаторном лечении, в пансионате находятся 267 пациентов. Из 41 новых случаев семь человек прибыли из других регионов,  22  – из числа контактных в Баунтовском районе, шестеро – из числа контактных в Кижингинском районе, шесть – контактные с другими ранее выявленными COVID-19. В реанимации 14 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияАлексей ЦыденовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Кижингинский районУлан-УдэОбщество
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