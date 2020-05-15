В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19

"Республиканским оперативным штабом по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией 14 мая принято решение об изоляции Кижингинского района. Основанием послужило ухудшение эпидемиологической ситуации на территории муниципального образования. … Карантинные мероприятия на территории Кижингинского района продолжатся в течение 14 дней", - говорится в сообщении.

Карантин предполагает запрет на въезд и выезд на территорию района, допуск на территорию с особым режимом через контрольно-пропускные пункты, а также запрет перемещения между населенными пунктами внутри района.