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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T05:59
https://ria.ru/20200515/1571469419.html
В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571376134_6:0:1279:716_1036x0_80_0_0_662a27a01f8670d1982def12d75ea6ef.jpg
РИА Новости

В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР

05:59 15.05.2020
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© Фото : Федеральная таможенная службаГрузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
© Фото : Федеральная таможенная служба
ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Власти Приморья, китайской провинции Хэйлунцзян и руководство территориального подразделения Росгранстроя достигли соглашения об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный", где скопились сотни фур, сообщает правительство региона.
Уссурийская таможня в апреле сообщала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков, число выпущенных машин снизилось в четыре раза. Власти Приморья и дипломаты ведут переговоры с китайской стороной для решения проблемы.
В среду председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов сообщал РИА Новости, что 300 большегрузов стоят на российской стороне пред пунктом пропуска с КНР в Приморье. По его словам, в день в КНР пропускают по 10 фур. Власти Приморья сообщили, что китайская сторона сократила пропуск грузовиков на несколько дней из-за выявленного у одного из российских водителей коронавируса. По данным таможни, 13 мая у пункта пропуска "Пограничный" стояли 187 большегрузов, перед "Полтавка" – 173 автомобиля. В четверг Куприянов сообщил, что водители решили три дня не пересекать границу в знак протеста. Власти Приморья отмечали, что договорились с Роспотребнадзором о тестировании водителей на коронавирус перед пересечением границы, также дано поручение отсыпать дополнительную площадку для стоянки грузовой техники у пункта пропуска.
"С 15 мая количество грузовых автомобилей, которые ежесуточно могут пересекать российско-китайскую границу через пункт пропуска "Пограничный", увеличено с 10 до 20 единиц в каждую сторону", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя краевого правительства Константин Шестаков отметил, что власти региона продолжают работу для восстановления объемов трафика до прежнего уровня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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