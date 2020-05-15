В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19

ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Четыре новых случая заражения коронавирусом и 11 бессимптомных носителей выявлены в Четыре новых случая заражения коронавирусом и 11 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 14 пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что все четыре новых случая локальные, выявлены в провинции Цзилинь

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 933 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 91 человек (11 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 209 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено, однако опасность стали представлять ввозные случаи, участившиеся в конце марта в связи с тем, что граждане КНР стали активно возвращаться на родину из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в других странах. В итоге в общей сложности в Китае были зарегистрированы 1692 ввозных случая COVID-19, из них 1646 человек уже выздоровели, в больницах остаются 46 пациентов.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 11 таких случаев, из них девять – локальные, два - ввозные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 104 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 619 бессимптомных носителей.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии был выявлен 1051 случай заражения (из них четыре человека скончались, 1009 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (43 уже выписаны), на Тайване заразились 440 человек (семь скончались, 383 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.

ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.