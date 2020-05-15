В ЕАО умер второй пациент с COVID-19

ХАБАРОВСК, 15 мая – РИА Новости. Второй пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Еврейской автономной области, ему было 94 года, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона в пятницу.
"Мужчина 94 лет, житель Облученского района ЕАО, поступил в инфекционный госпиталь в Биробиджане 13 мая в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и патологией сердечно-сосудистой системы. Спасти не удалось. Тест на COVID-19 положительный. Исследования тела ещё не было, поэтому точная причина смерти пока не известна", - сообщили в пресс-службе.
По данным областного правительства, на утро пятницы в регионе всего 223 заболевших коронавирусом, из них 78 выздоровели, 2 умерли. В больницах находятся 74 пациента с этой инфекцией, 46 человек лечатся на дому, в учреждениях УФСИН изолированы и получают лечение 23 осуждённых. Коечный фонд для больных с COVID-19 заполнен на 48,2%. На домашнем карантине остаются 350 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.