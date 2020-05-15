На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин

Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае

Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае

© Фото : пресс-служба ДВТУ Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Водители фур, застрявших у пункта пропуска с КНР в Приморье, начали массово уезжать домой, оставляя машины, сообщил РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Водители фур, застрявших у пункта пропуска с КНР в Приморье, начали массово уезжать домой, оставляя машины, сообщил РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.

Уссурийская таможня в апреле сообщала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков, число выпущенных машин снизилось в четыре раза. Власти Приморья и дипломаты ведут переговоры с китайской стороной для решения проблемы.

В среду Куприянов сообщал РИА Новости, что 300 большегрузов стоят на российской стороне пред пунктом пропуска с КНР в Приморье. По его словам, в день в КНР пропускают по 10 фур. Власти Приморья сообщили, что китайская сторона сократила пропуск грузовиков на несколько дней из-за выявленного у одного из российских водителей коронавируса. По данным таможни, 13 мая у пункта пропуска "Пограничный" стояли 187 большегрузов, перед "Полтавка" – 173 автомобиля. В четверг Куприянов сообщил, что водители решили три дня не пересекать границу в знак протеста. Власти Приморья отмечали, что договорились с Роспотребнадзором о тестировании водителей на коронавирус перед пересечением границы, также дано поручение отсыпать дополнительную площадку для стоянки грузовой техники у пункта пропуска.

"Была такая практика – (водитель фуры) приезжает, очередь занимает, машину оставляет, кто-то из коллег остается, а сам он уезжает домой. А вчера ребята приняли решение, что массово уезжают, машины оставляют… на эти три дня", - сказал Куприянов.

По его словам, многие водители живут за 100-150 километрах от пункта пропуска. Куприянов добавил, что, по данным на утро пятницы, ситуация перед пунктом пропуска не изменилась.