Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Подходы к оценке числа смертей от коронавируса могут быть схожи с расчетом последствий волны жары в Подходы к оценке числа смертей от коронавируса могут быть схожи с расчетом последствий волны жары в Москве Подмосковье в 2010 году, первые более-менее достоверные оценки появятся через полгода после окончания эпидемии, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН , доктор медицинских наук Борис Ревич.

"Я думаю, что примерно через полгода уже будут данные по смертности от коронавируса. Будет более детальный анализ. Я не думаю, что в процессе этого анализа будут получены принципиально новые данные. Когда была жара, мы смотрели все естественные причины смерти: заболевания органов кровообращения, отдельно инфаркты, церебро-васкулярной системы, отдельно инсульты, заболевания органов дыхания, почек. Мы шли посистемно. Я думаю, что то же самое будет сделано и по коронавирусу, но нужна длительная и скрупулезная работа", - сказал Ревич.

Как пояснил ученый, в настоящее время считают прямые смерти от коронавируса, то есть когда он подтвержден и клинически и лабораторно.

"Для расчетов последствий берут длинные числовые ряды и смотрят, насколько увеличилась смертность за период. Сегодня, это, конечно, первые прикидки и это, конечно, не 0,9%, а где-то в интервале от 2,3%, что вполне нормально ложится в европейские интервалы", - сказал Ревич.

Медик отметил, что самым надежным источником информации остается государственная статистика.

"По опыту работу с данными государственной статистики, медицинской статистики, по статистике из ЗАГСов по свидетельствам о смерти она наиболее точная. Вот она идет в Росстат и становится известна в августе следующего года. Может быть, сейчас будет быстрее… Еще статистика идет по специальным линиям - воинская, места заключения, полицейская. И только Росстат сводит все потоки воедино", - сказал Ревич.

Как пояснил эксперт, в статистике указывают основную причину смерти и сопутствующую: в России присваивают определенные коды причинам смерти. Систему кодирования не меняли долгое время, поэтому это надежный источник данных для сравнения.

Он также уточнил, что в настоящее время до конца не ясны последствия коронавируса для организма человека.

"Могут быть сюрпризы с поражением органов дыхания, с тем, насколько человек выздоравливает. Вполне возможно, что проблемы останутся. Это нужно отслеживать. Мы волну 2010 году отслеживали весь 2011 год", - уточнил Ревич.

Ревич уточнил, что подробное разбирательство дает клиницистам понимание, за чем надо следить наиболее детально, чтобы предотвратить в последующем возможные смерти.