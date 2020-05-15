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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T05:51
https://ria.ru/20200515/1571469114.html
Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570853286_0:179:2641:1665_1036x0_80_0_0_bb892a05b9e788b03e572cf9030705fe.jpg
РИА Новости

Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19

05:40 15.05.2020 (обновлено: 05:51 15.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедик карантинного центра в Коммунарке
Медик карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Медик карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Подходы к оценке числа смертей от коронавируса могут быть схожи с расчетом последствий волны жары в Москве и Подмосковье в 2010 году, первые более-менее достоверные оценки появятся через полгода после окончания эпидемии, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич.
"Я думаю, что примерно через полгода уже будут данные по смертности от коронавируса. Будет более детальный анализ. Я не думаю, что в процессе этого анализа будут получены принципиально новые данные. Когда была жара, мы смотрели все естественные причины смерти: заболевания органов кровообращения, отдельно инфаркты, церебро-васкулярной системы, отдельно инсульты, заболевания органов дыхания, почек. Мы шли посистемно. Я думаю, что то же самое будет сделано и по коронавирусу, но нужна длительная и скрупулезная работа", - сказал Ревич.
Как пояснил ученый, в настоящее время считают прямые смерти от коронавируса, то есть когда он подтвержден и клинически и лабораторно.
"Для расчетов последствий берут длинные числовые ряды и смотрят, насколько увеличилась смертность за период. Сегодня, это, конечно, первые прикидки и это, конечно, не 0,9%, а где-то в интервале от 2,3%, что вполне нормально ложится в европейские интервалы", - сказал Ревич.
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Медик отметил, что самым надежным источником информации остается государственная статистика.
"По опыту работу с данными государственной статистики, медицинской статистики, по статистике из ЗАГСов по свидетельствам о смерти она наиболее точная. Вот она идет в Росстат и становится известна в августе следующего года. Может быть, сейчас будет быстрее… Еще статистика идет по специальным линиям - воинская, места заключения, полицейская. И только Росстат сводит все потоки воедино", - сказал Ревич.
Как пояснил эксперт, в статистике указывают основную причину смерти и сопутствующую: в России присваивают определенные коды причинам смерти. Систему кодирования не меняли долгое время, поэтому это надежный источник данных для сравнения.
Он также уточнил, что в настоящее время до конца не ясны последствия коронавируса для организма человека.
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"Могут быть сюрпризы с поражением органов дыхания, с тем, насколько человек выздоравливает. Вполне возможно, что проблемы останутся. Это нужно отслеживать. Мы волну 2010 году отслеживали весь 2011 год", - уточнил Ревич.
Ревич уточнил, что подробное разбирательство дает клиницистам понимание, за чем надо следить наиболее детально, чтобы предотвратить в последующем возможные смерти.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия наукФедеральная служба государственной статистики (Росстат)МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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