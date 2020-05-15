Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая - РИА Новости. Студент Дальневосточного Федерального университета IT-направления вошел в ТОП-10 лучших специалистов по прогнозированию распространения COVID-19, сообщает университет.
"Студент Школы естественных наук ДВФУ Максим Шульга разработал одну из лучших прогностических моделей факторов распространения коронавируса и занял десятое место в индивидуальном зачёте на международных соревнованиях по интеллектуальному анализу данных COVID-19 Data Challenge", - говорится в сообщении. И Максиму пришлось соревноваться с 560 айтишниками и математиками со всего мира, отметили в университете.
ДВФУ на турнире также представляли магистранты 1 и 2 курса Школы цифровой экономики Ольга Беляева, Игорь Блинов, Илья Зуев, Софья Котик, Валерий Максимов, Павел Хлебников, старший преподаватель ШЕН Сергей Зотов и сотрудник ШЦЭ Константин Хлыстов.
"Исходными данными для программистов стали подтвержденные случаи заражения вирусом COVID-19 на основе исследования Johns Hopkins University CSSE. Конкурсанты строили алгоритм для наиболее точного прогнозирования на следующую неделю", - говорится в сообщении.
Команда университета, как говорится в сообщении, получит стипендию от организаторов турнира на время работы над проектом по прогнозированию. Отмечается, что разработка таких моделей позволит оценить динамику, поможет быстро принять решение и предотвратить возможное распространение эпидемий. Организаторами соревнований выступили
Международное сообщество Open Data Science, Sberbank Artificial Intelligence и ПАО "Сбербанк".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.