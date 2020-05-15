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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T05:51
https://ria.ru/20200515/1571469043.html
Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/150156/55/1501565532_0:232:3230:2048_1036x0_80_0_0_2dd01a1e2a0d3aaa2010000c7ad6e024.jpg
РИА Новости

Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19

05:36 15.05.2020 (обновлено: 05:51 15.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДВФУ
ДВФУ
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ДВФУ . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 мая - РИА Новости. Студент Дальневосточного Федерального университета IT-направления вошел в ТОП-10 лучших специалистов по прогнозированию распространения COVID-19, сообщает университет.
"Студент Школы естественных наук ДВФУ Максим Шульга разработал одну из лучших прогностических моделей факторов распространения коронавируса и занял десятое место в индивидуальном зачёте на международных соревнованиях по интеллектуальному анализу данных COVID-19 Data Challenge", - говорится в сообщении. И Максиму пришлось соревноваться с 560 айтишниками и математиками со всего мира, отметили в университете.
ДВФУ на турнире также представляли магистранты 1 и 2 курса Школы цифровой экономики Ольга Беляева, Игорь Блинов, Илья Зуев, Софья Котик, Валерий Максимов, Павел Хлебников, старший преподаватель ШЕН Сергей Зотов и сотрудник ШЦЭ Константин Хлыстов.
"Исходными данными для программистов стали подтвержденные случаи заражения вирусом COVID-19 на основе исследования Johns Hopkins University CSSE. Конкурсанты строили алгоритм для наиболее точного прогнозирования на следующую неделю", - говорится в сообщении.
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Команда университета, как говорится в сообщении, получит стипендию от организаторов турнира на время работы над проектом по прогнозированию. Отмечается, что разработка таких моделей позволит оценить динамику, поможет быстро принять решение и предотвратить возможное распространение эпидемий. Организаторами соревнований выступили
Международное сообщество Open Data Science, Sberbank Artificial Intelligence и ПАО "Сбербанк".
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