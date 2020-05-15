Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19

"Студент Школы естественных наук ДВФУ Максим Шульга разработал одну из лучших прогностических моделей факторов распространения коронавируса и занял десятое место в индивидуальном зачёте на международных соревнованиях по интеллектуальному анализу данных COVID-19 Data Challenge", - говорится в сообщении. И Максиму пришлось соревноваться с 560 айтишниками и математиками со всего мира, отметили в университете.