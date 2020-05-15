Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Обязательный ранний завтрак и ужин до 20.00, не более пяти граммов соли в день и белковая пища в качестве основы рациона помогут сохранить фигуру в период самоизоляции, а соблюдение здоровой диеты позволит избежать тяжелых форм коронавируса, рассказали РИА Новости эксперты в области эндокринологии и здорового образа жизни.

Заедание стресса и потеря контроля

Самые главные и страшные последствия самоизоляции, как утверждает врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук Залина Гусова, – это стресс и паника. Именно они выступают катализаторами постоянного чувства голода и последующего переедания.

"Современному человечеству очень свойственно заедание стресса. И многие люди в самоизоляции к этому прибегают. Появилось много свободного времени, нарушен режим питания, человек постоянно курсирует к холодильнику. Это неизбежно, если вы не заняты своими рабочими и привычными делами. А еще и постоянный просмотр телевизора, во время которого мы психологически не можем контролировать количество съеденного. Мы уже видим прогрессирующий рост числа заболеваний, связанных с ожирением", - рассказала Гусова.

Пять граммов соли и ужин в 19.00

Председатель движения "Стройная Россия" Ольга Ванатова в качестве основных рекомендаций по правильному питанию в период самоизоляции советует готовить домашние блюда и выбирать продукты, которые являются источником ненасыщенного жира: орехи и рыбу.

"Употреблять не более пяти граммов соли в день, снизить потребление сахара. Сократите потребление красного мяса, сливочного масла и полножирных молочных продуктов, пальмового масла, кокосового масла и свиного сала. Пить достаточное количество простой воды и ограничить потребление крепкого кофе, чая и безалкогольных напитков с кофеином и энергетиков", - советует Ванатова.

Одним из главных условий поддержания фигуры в норме Гусова называет дробное и частое питание. Такой режим позволяет избежать чувства голода, из-за которого организм не просто требует больше необходимого, но и откладывает про запас.

"Человек, склонный к набору веса, должен употреблять пищу не когда он уже проголодался, а пока он еще не проголодался. Для этого должен быть ранний завтрак, обязателен обед, желателен полдник и ужин в семь-восемь вечера. Основой питания должна стать белковая пища – все, что когда-то бегало, прыгало, плавало и летало. Главное – не жирных сортов и без масла на сковородке", - рассказала Гусова.

Второй обязательный компонент здорового питания – это овощи, за исключением картофеля и кукурузы.

"И ни в коем случае не нужно исключать из рациона медленно усвояемые углеводы. Но учитывая, что они легко откладываются, их нужно ограничивать и руководствоваться принципом "цифры два": в дополнение к кусочку мяса или рыбы, к овощному салату обязательно добавлять либо два кусочка хлеба, либо небольшую пиалку каши, два фрукта или две картофелины", - добавила Гусова.

Дневник питания

Для нормализации режима питания Ванатова советует в период самоизоляции, несмотря на возникающие соблазны вольного образа жизни, продолжать придерживаться режима офиса.

"Если не получается самому следить за выполнением всех намеченных пунктов, можно попросить родственников контролировать вас или поставить напоминание на телефон. Завести пищевой дневник и стараться записывать всю употребляемую пищу, а также, придерживаясь стандартных рекомендаций диетологов, ограничить перекусы", - отметила Ванатова.

Сходятся диетологи и в том, что обязательным компонентом поддержания формы является дозированная физическая нагрузка. В период отсутствия возможности регулярного посещения спортзалов и пробежек заменить тренировки можно домашним фитнесом и ходьбой – даже если вокруг обеденного стола.

"Коронавирус заставляет задуматься о лишнем весе как о здоровье, а не о косметическом дефекте. Многочисленные исследования, касающиеся новой коронавирусной инфекции, подтверждают влияние рациона питания на возможность не заболеть или перенести инфекцию в более легкой форме. По сути, пандемия грубо и довольно жестоко ткнула мир носом туда, куда врачи и диетологи с безуспешной корректностью пытаются обратить внимание людей уже не первое десятилетие", - добавила Ванатова.