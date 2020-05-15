Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Носить перчатки во время эпидемии коронавируса необходимо для того, чтобы предохранить кожу от раздражения из-за постоянного мытья рук и антисептиков. Об этом написал в телеграме врач и телеведущий Александр Мясников.
"Перчатка сама по себе такой же источник вирусов и бактерий, как и грязные руки. Их надо постоянно менять после каждого контакта или обрабатывать антисептиком. <…> Перчатка выполняет свою роль лишь до первого контакта", — подчеркнул он.
При этом врач выступает против ношения трикотажных перчаток, поскольку их невозможно обработать антисептиком.
"Или вы их меняете сто раз на дню, или они заразны и опасны для других", — рассказал Мясников.
Кроме того, специалист отметил, что маски не защищают от заражения коронавирусом, но могут снизить риск распространения инфекции уже инфицированными людьми.
"Поскольку коронавирус распространяется в бессимптомный период, то люди могут не знать, заразны они или нет, поэтому надеваем маски на всех", — советует доктор.
Мясников заключил, что самой эффективной мерой профилактики коронавируса является соблюдение социальной дистанции.
Всего с начала эпидемии в России COVID-19 обнаружили у 252 245 человек, 2305 пациентов умерли от заболевания, более 53 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.