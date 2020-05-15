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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T05:32
https://ria.ru/20200515/1571468911.html
Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570101076_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_1da83f6fc5e09ad1c738ad411093d2c1.jpg
РИА Новости

Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски

05:31 15.05.2020 (обновлено: 05:32 15.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач Александр Мясников во время пресс-конференции
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Носить перчатки во время эпидемии коронавируса необходимо для того, чтобы предохранить кожу от раздражения из-за постоянного мытья рук и антисептиков. Об этом написал в телеграме врач и телеведущий Александр Мясников.

"Перчатка сама по себе такой же источник вирусов и бактерий, как и грязные руки. Их надо постоянно менять после каждого контакта или обрабатывать антисептиком. <…> Перчатка выполняет свою роль лишь до первого контакта", — подчеркнул он.

При этом врач выступает против ношения трикотажных перчаток, поскольку их невозможно обработать антисептиком.
"Или вы их меняете сто раз на дню, или они заразны и опасны для других", — рассказал Мясников.
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Кроме того, специалист отметил, что маски не защищают от заражения коронавирусом, но могут снизить риск распространения инфекции уже инфицированными людьми.

"Поскольку коронавирус распространяется в бессимптомный период, то люди могут не знать, заразны они или нет, поэтому надеваем маски на всех", — советует доктор.

Мясников заключил, что самой эффективной мерой профилактики коронавируса является соблюдение социальной дистанции.
Всего с начала эпидемии в России COVID-19 обнаружили у 252 245 человек, 2305 пациентов умерли от заболевания, более 53 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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