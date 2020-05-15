В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19

ТОКИО, 15 мая — РИА Новости, Ксения Нака. В Токио начали привлекать роботов для обслуживания заболевших COVID-19 с легкими симптомами, сообщил РИА Новости начальник отдела аудита проектов Токийского муниципалитета Масатака Цудзи.

С апреля в гостиницах японской столицы начали размещать больных с коронавирусной инфекцией с легкими симптомами. Это дает возможность не перегружать больницы и при этом исключает риск повторных заражений среди соседей и членов семьи.

© Tokyo Metropolitan Government Робот, обслуживающий зараженных коронавирусом на обсервации в токийских гостиницах. Справа губернатор Токио Коикэ Юрико 1 из 2 Робот, обслуживающий зараженных коронавирусом на обсервации в токийских гостиницах. Справа губернатор Токио Коикэ Юрико © Tokyo Metropolitan Government © Tokyo Metropolitan Government Робот, обслуживающий зараженных коронавирусом на обсервации в токийских гостиницах 2 из 2 Робот, обслуживающий зараженных коронавирусом на обсервации в токийских гостиницах © Tokyo Metropolitan Government 1 из 2 Робот, обслуживающий зараженных коронавирусом на обсервации в токийских гостиницах. Справа губернатор Токио Коикэ Юрико © Tokyo Metropolitan Government 2 из 2 Робот, обслуживающий зараженных коронавирусом на обсервации в токийских гостиницах © Tokyo Metropolitan Government

"Люди с положительной реакцией на коронавирус, пусть и с легкими симптомами, должны быть госпитализированы — такова была первоначальная установка. Но когда начался рост заболеваний, стало очевидно, что если госпитализировать всех без исключения, то возможна ситуация, когда все места будут заняты пациентами с легкими симптомами, а для тяжелых и средних не хватит коек. А это уже вопрос жизни и смерти. Тогда решили в больницы определять пациентов с тяжелым течением заболевания", — сказал Цудзи.

Поэтому с начала апреля муниципалитет Токио начал проект по размещению таких "легких" больных в гостиницах.

"В специально выделенных гостиницах люди находятся под постоянным наблюдением медицинского персонала. Здесь круглосуточно дежурят две медсестры, а днем — врач. Они работают посменно. В общей сложности получается пять человек на гостиницу. В случае резкого ухудшения состояния пациента врачи смогут быстро среагировать. Для этой цели Токио арендует гостиницы. Сейчас их пять с общим фондом в 2865 комнат. В среднем число пациентов в них с учетом того, что одни выздоравливают и уезжают, а на их место приезжают другие, колеблется на уровне 200 человек", — пояснил чиновник.

После того как номер освобождается, он подлежит полной дезинфекции. Только тогда в комнате может быть размещен новый пациент. В дальнейшем число гостиниц и номеров для людей с диагнозом COVID-19 сбудет варьироваться в зависимости от ситуации. За размещение в гостиницах платит муниципалитет, пациентам это ничего не стоит. Если лечением занимаются врачи и медсестры, то бытовую и административную сторону работы взяли на себя сотрудники токийского муниципалитета.

"Им нет необходимости жить в гостинице — работа устроена так, что они не пересекаются с заболевшими, хотя все равно обязаны носить маски и защитную одежду. Пока у нас не было случаев заражения среди персонала. Персонал выносит на первый этаж в лобби расфасованную в коробочки еду, а пациенты с COVID-19 сами ее оттуда забирают", — уточнил Цудзи.

Роботы вместо людей

В первых трех гостиницах жизнеобеспечением занимались сотрудники — проводили несколько раз в день по телефону сбор данных о самочувствии и температуре, убирали мусор. В двух других было решено привлечь роботов, чтобы повысить уровень безопасности сотрудников и как-то поднять дух у самих проживающих в гостинице, а заодно и облегчить нагрузку на персонал.

"Один робот встречает пациентов в холле на первом этаже, общается с ними, говорит, куда обращаться в какой ситуации. Другой, оснащенный искусственным интеллектом, самостоятельно убирает мусор и дезинфицирует лобби на первом этаже", — сказал Цудзи.

Также решили проблему и с опросами по телефону — теперь сбором информации о самочувствии занимается приложение на смартфоне. Это заметно облегчило работу сотрудников, которые до сих пор записывали информацию от руки: приложение сразу оцифровывает поступающие данные.