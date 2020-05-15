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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T05:21
https://ria.ru/20200515/1571468808.html
Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
https://cdn23.img.ria.ru/images/152272/75/1522727508_0:69:1280:789_1036x0_80_0_0_306f72e78fa7717d0b22b2d0c73cae83.jpg
РИА Новости

Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете

05:21 15.05.2020
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CC0 / StockSnap / На борту самолетаНа борту самолета
На борту самолета
CC0 / StockSnap / На борту самолета
На борту самолета. Архивное фото
ВЕНА, 15 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines считает, что задействовать маски в борьбе с распространением коронавируса в самолетах целесообразнее, чем оставлять пустым среднее место, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы авиакомпании Марлен Пирхнер.
Регулярные рейсы Austrian Airlines отменены до 31 мая включительно. Авиакомпания следит за рынком и точно определится с возобновлением в июне. Говорить о том, какие направления будут перезапущены и когда, пока рано - здесь необходимо дождаться дальнейшего развития ситуации с запретом на посадку и ограничениями во въезде, сказала Пирхнер.
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Материнская компания Lufthansa уже ввела правило о необходимости носить маски, поэтому с возобновлением авиасообщения Austrian Airlines также будет ему следовать, что уже делала на своих вывозных рейсах. Авиакомпания рекомендует пассажирам приносить на борт свои защитные маски, как это происходит и в остальном общественном транспорте Австрии.
"Блокировать средние места было бы для нас крайне затруднительно в финансовом плане. Целесообразнее работать с масками, а не оставлять места свободными. С точки зрения экологии такой метод тоже не получает поддержки, поскольку в таком случае нам пришлось бы чаще летать", - сообщила собеседница агентства.
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По ее словам, все самолеты авиакомпании снабжены фильтрами очистки воздуха HEPA, стандарт которых соответствует требованиям в операционных. Эти фильтры избавляют рециркулирующий воздух в кабине от пыли, бактерий и вирусов, за счет чего воздух в самолетах чище того, что на земле. Помимо этого поток воздуха идет сверху вниз, поэтому распределение воздуха между рядами маловероятно.
"В связи с этими техническими мерами предосторожности заражение в самом самолете практически исключено. До сих пор также нет прямых сведений о случаях передачи (вируса) на борту самолета", - подчеркнула Пирхнер.
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Персонал снабжают масками степени защиты FFP2, дезинфицирующими средствами, а при необходимости - защитными очками и перчатками. Помимо этого, установлены правила социального и физического дистанцирования. Стойки регистрации в венском аэропорту оборудовали защитными щитками, на полу - маркировка для соблюдения дистанции, о которой также напоминают в устном виде и с помощью видеозаписей.
"На вывозных рейсах ланч-пакеты размещали на впереди стоящих сиденьях, чтобы минимизировать контакт между сотрудниками и пассажирами. Сейчас мы изучаем, как можно адаптировать эту услугу с возобновлением рейсов", - сообщила представитель авиакомпании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АвстрияLufthansaAustrian AirlinesВ мире
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