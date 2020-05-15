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2020-05-15T05:18
https://ria.ru/20200515/1571468758.html
Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
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РИА Новости

Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время

05:18 15.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУдаленный режим работы
Удаленный режим работы
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Удаленный режим работы . Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Треть россиян на самоизоляции продолжают работать и в свободное время, показало исследование платежной системы "Мир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Личный опрос респондентов проводился путем анкетирования, репрезентативная выборка составила 1200 человек.
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Свободное время те, кто работает дистанционно, тратят на домашние дела (54%), общение с семьей и близкими (44%), просмотр фильмов и сериалов (44%) и чтение книг (37%). Фильмы и сериалы большинство россиян смотрят в бесплатных онлайн-кинотеатрах, книги предпочитает читать бумажные, а те, кто все-таки скачивает электронные книги, делают это в бесплатных библиотеках, выяснили аналитики.
"Впрочем, 33% респондентов и в свободное время продолжают работать. Наименее популярные у россиян занятия на самоизоляции – это медитация (4%) и настольные игры (3%)", - также показал опрос.
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Всего же из числа тех участников опроса, кто работает в период самоизоляции, примерно треть делает это удаленно, причем две трети из них работали из дома и до начала пандемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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