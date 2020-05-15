Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето

"В инфекционных болезнях строить прогнозы при вирусных инфекциях — дело неблагодарное. Здесь учитывается очень много факторов — праздничные дни, температурные колебания воздуха, много, много других факторов. Думаю, что лето мы еще проведем вместе с этой болезнью", — сказал он РИА Новости.