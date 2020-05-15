Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T05:25
https://ria.ru/20200515/1571468717.html
Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571451132_0:288:3128:2048_1036x0_80_0_0_a7a2cf020a30ef11fab1e8983135fcbf.jpg
РИА Новости

Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето

05:08 15.05.2020 (обновлено: 05:25 15.05.2020)
1351
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
Сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов считает, что нынешнее лето россияне проведут с коронавирусом.

"В инфекционных болезнях строить прогнозы при вирусных инфекциях — дело неблагодарное. Здесь учитывается очень много факторов — праздничные дни, температурные колебания воздуха, много, много других факторов. Думаю, что лето мы еще проведем вместе с этой болезнью", — сказал он РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Всего с начала эпидемии в России COVID-19 обнаружили у 252 245 человек, свыше 2,3 тысячи пациентов умерли от заболевания, более 53 тысяч выздоровели.
Президент Владимир Путин ранее объявил, что 12 мая истекает период нерабочих дней в России. В общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель. По его словам, эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии. Однако решение о снятии ограничений власти регионов принимают самостоятельно, основываясь на данных эпидемиологической обстановки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
3106110
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко предупредил о последствиях неправильной вакцинации от COVID-19
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
Кадр из шоу Кто хочет стать миллионером телеканала ITV
Герой "Кто хочет стать миллионером" угадал финальный ответ, но не выиграл
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
ДВФУ
Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Истребители МиГ-29 на авиационном параде
В России повторно проведут авиационную часть празднования Дня Победы
Медицинские работники
В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
Машина скорой помощи. Мексика
В Мексике зафиксировали антирекорд по числу новых случаев COVID-19
Сотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России
Возвращение Пекина к обычной жизни
В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин испугался визита Козака в Берлин
Медик карантинного центра в Коммунарке
Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
Логотип YouTube
В работе YouTube произошел сбой
Девушка выбирает правильное питание
Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30В Приморье число заболевших COVID-19 возросло до 1110 человек
06:27В Узбекистане карантин продлили до первого июня
06:23В Новосибирской области выявили 71 случай COVID-19
06:12В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая COVID-19
06:08Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
Лента новостейМолния