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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T05:01
https://ria.ru/20200515/1571468660.html
Эксперт рассказал, когда магазины вернутся к скидкам на продукты
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337634_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1e8cfe4859080301866a3f6e9ebb686e.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, когда магазины вернутся к скидкам на продукты

05:01 15.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель в продуктовом магазине в Москве
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Покупатель в продуктовом магазине в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Существенное замедление спроса на продукты, которое ожидаемо для специалистов сменило ажиотаж, происходивший в начале режима самоизоляции в РФ, вынудит ритейлеров вернуться к дисконтным программам, заявил РИА Новости эксперт Центра исследований проблем реальной экономики Олег Чередниченко.
По данным Росстата, за период с 7 по 12 мая в России замедлился рост цен на основные виды круп и овощей, например, гречка подорожала на 1,3% против 2,6% за период с 28 апреля по 6 мая, рис - на 1% (против 1,8%), картофель - на 2,3% (против 4,6%), лук - на 1,5% (против 4,5%). При этом цены на сахар и вовсе снизились, на 0,2%, продолжили дешеветь яйца, огурцы и помидоры.
"О неизбежной после ажиотажа стабилизации цен говорили многие эксперты. Инфляция спроса логично снизила свою активность вместе с прогнозами отмены режима самоизоляции. Что мы и видим в магазинах: полки снова полны продуктов различных марок, как ранее нам известных, так и новых. Колебания ещё возможны, но мы "вышли на плато" по индексу потребительских цен (ИПЦ). Резкое снижение спроса на продукты снова вынудит продуктовый ритейл перейти к дисконт-программам", - считает Чередниченко.
Тем не менее, эксперт полагает, что "инфляция издержек (часто провоцируемая обесценением национальной валюты), конечно, присутствует, но не настолько активна, как опасались".
"Конечно, странным на общем фоне выглядит остаточное повышение цен в отдельных регионах. Например, рост цен на ту же гречку на Алтае (главный производитель гречихи в стране - челябинский бренд "Увелка") составил 5,4%, при том что ранее она дорожала вообще на 13,8%, в то время как еще недавно мы с вами покупали ее только как акционный товар", - уточняет специалист.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Салат
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
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