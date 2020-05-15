Эксперт рассказал, когда магазины вернутся к скидкам на продукты

"О неизбежной после ажиотажа стабилизации цен говорили многие эксперты. Инфляция спроса логично снизила свою активность вместе с прогнозами отмены режима самоизоляции. Что мы и видим в магазинах: полки снова полны продуктов различных марок, как ранее нам известных, так и новых. Колебания ещё возможны, но мы "вышли на плато" по индексу потребительских цен (ИПЦ). Резкое снижение спроса на продукты снова вынудит продуктовый ритейл перейти к дисконт-программам", - считает Чередниченко.

Тем не менее, эксперт полагает, что "инфляция издержек (часто провоцируемая обесценением национальной валюты), конечно, присутствует, но не настолько активна, как опасались".

"Конечно, странным на общем фоне выглядит остаточное повышение цен в отдельных регионах. Например, рост цен на ту же гречку на Алтае (главный производитель гречихи в стране - челябинский бренд "Увелка") составил 5,4%, при том что ранее она дорожала вообще на 13,8%, в то время как еще недавно мы с вами покупали ее только как акционный товар", - уточняет специалист.