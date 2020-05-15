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В работе YouTube произошел сбой
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РИА Новости

В работе YouTube произошел сбой

05:01 15.05.2020
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© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube
© РИА Новости
Логотип YouTube. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В работе видеохостинга YouTube случился сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector, который фиксирует неполадки в интернет-сервисах.
О сбое сообщили жители США, Великобритании, Германии и Японии. Среди заметивших неполадки оказались и россияне, в основном жители Москвы.
Сбой произошел примерно в 3.17 ночи мск. Большинство пользователей сообщили о некорректной работе сайта (80 процентов). Еще 17 процентов испытывали трудности с трансляцией видео, а два процента юзеров не смогли зайти на сайт.
Предыдущий массовый сбой в YouTube произошел в прошлом месяце.
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