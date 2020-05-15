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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T04:53
https://ria.ru/20200515/1571468582.html
Эксперт рассказал, как распознать фейковый сайт по детским выплатам
https://cdn24.img.ria.ru/images/152896/10/1528961055_0:234:4471:2749_1036x0_80_0_0_26e3099f1640bc232c298979cc31098f.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, как распознать фейковый сайт по детским выплатам

04:53 15.05.2020
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CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком
CC0 / picjumbo_com /
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Детские выплаты на фоне коронавируса стали триггером для создания злоумышленниками фишинговых сайтов, которые имитируют адреса официальных порталов: чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно проверять точный адрес сервисов, не переходить по ссылкам из электронных писем и установить антивируc, рассказал РИА Новости глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров.
В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что на фоне коронавируса с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье с 3 до 15 лет включительно. Минкомсвязь уже во вторник запустила соответствующий сервис на отдельной странице сайта госуслуг - posobie16.gosuslugi.ru. Позднее эксперты компании SearchInform сообщили РИА Новости, что обнаружили в сети около 30 фейковых сайтов по выплатам на детей.
"Киберпреступники умеют создавать фишинговые вредоносные сайты, которые будут практически идентичны с оригиналом. Обычному человеку будет очень сложно отличить фейковые сайты от официального сайта госуслуг, особенно если раньше они не так часто пользовались этим сайтом", - отметил Федоров. В доменах таких сайтов могут встречаться ключевые слова, связанные с COVID-19, коронавирусом и детскими выплатами, предупредил он.
По словам Федорова, наткнуться на фишинговую версию сайта с выплатами можно в письме, полученном по электронной почте, в смс, в мессенджерах и в тематических группах в социальных сетях.
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"Как не стать жертвой мошенников? Не переходите по ссылкам из электронных писем: лучше всего самостоятельно набрать URL-адрес сайта в браузере, чтобы избежать перехода на фишинговый сайт. Не полагайтесь только на зеленый замок HTTPS в строке URL-адреса браузера. Его присутствие означает, что соединение зашифровано, но сайт все еще может быть поддельным", - советует эксперт. Согласно данным Avast, шесть из десяти фишинговых сайтов используют HTTPS-шифрование, чтобы у пользователя было больше доверия.
"Опирайтесь на информацию из проверенных источников: посмотрите, какие выплаты положены, какая сумма выплат, порядок действий для получения выплаты. Если на сайте будет другая информация, то, скорее всего, этот сайт создали злоумышленники. Еще можно установить антивирус на все устройства, как на ПК, так и на мобильные устройства", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТехнологииОбщество
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