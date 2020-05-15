Эксперт рассказал, как распознать фейковый сайт по детским выплатам

"Киберпреступники умеют создавать фишинговые вредоносные сайты, которые будут практически идентичны с оригиналом. Обычному человеку будет очень сложно отличить фейковые сайты от официального сайта госуслуг, особенно если раньше они не так часто пользовались этим сайтом", - отметил Федоров. В доменах таких сайтов могут встречаться ключевые слова, связанные с COVID-19, коронавирусом и детскими выплатами, предупредил он.

По словам Федорова, наткнуться на фишинговую версию сайта с выплатами можно в письме, полученном по электронной почте, в смс, в мессенджерах и в тематических группах в социальных сетях.

"Как не стать жертвой мошенников? Не переходите по ссылкам из электронных писем: лучше всего самостоятельно набрать URL-адрес сайта в браузере, чтобы избежать перехода на фишинговый сайт. Не полагайтесь только на зеленый замок HTTPS в строке URL-адреса браузера. Его присутствие означает, что соединение зашифровано, но сайт все еще может быть поддельным", - советует эксперт. Согласно данным Avast, шесть из десяти фишинговых сайтов используют HTTPS-шифрование, чтобы у пользователя было больше доверия.