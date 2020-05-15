Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-15T04:49
https://ria.ru/20200515/1571468541.html
В Приморье начали применять уникальный метод лечения рака
https://cdn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_299:376:2835:1803_1036x0_80_0_0_58ed5255d2e7ced085002b51dc598dfd.jpg
РИА Новости

В Приморье начали применять уникальный метод лечения рака

04:49 15.05.2020
1693
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Врачи Приморского краевого онкологического диспансера с 13 мая начали применять уникальные методы лечения пациентов с раком предстательной железы четвертой стадии, сообщает в пятницу правительство региона.
Лечение больных с костными метастазами проводится в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" и его региональной составляющей "Борьба с онкологическими заболеваниями".
"Таргетная альфа-терапия позволяет продлить жизнь пациентам и улучшить качество их жизни… 13 мая такое лечение получили первые 10 пациентов онкологического диспансера. Сейчас специалисты ведут подбор больных, которым показана эта терапия. Она крайне дорогостоящая, но включена в программу госгарантий", - говорится в сообщении.
Врачи отмечают, что радий, входящий в состав препарата, не токсичен для костного мозга и крови пациента. Лечение проводится на базе отделений лучевой терапии и радионуклидной диагностики. Препарат вводится пациенту внутривенно раз в месяц на протяжении полугода. Как отмечает специалисты, радий, зайдя в метастазы, уничтожает их и препятствует возникновению новых в других костях.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Вчера, 14:55
Голикова рассказала о создании первых вариантов вирусов, убивающих рак
Ампулы с препаратом в защитных контейнерах заказывают в Нидерландах. Сейчас такая системная терапия на Дальнем Востоке доступна еще в Хабаровском крае.
С прошлого месяца пациентам однкодиспансера Приморья доступны и молекулярно-генетические исследования ДНК. В рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" онкодиспансер обеспечен таргетными препаратами, направленными на конкретную мишень в опухоли и позволяющими добиться хороших результатов лечения, отмечают власти региона.
Снижение смертности от новообразований – одна из ключевых задач регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". На эти цели в 2020 году в Приморье предусмотрено более 846 миллионов рублей, в том числе 91 миллион – средства краевого бюджета. Также в Приморье действует госпрограмма "Развитие здравоохранения", она направлена на улучшение состояния здоровья местных жителей с помощью повышения качества и доступности медицинской помощи.
Медик готовит шприц
7 мая, 03:54
В "Росатоме" предложили использовать вирусы для "ядерного" лечения рака
610100
Обсудить 0
ОнкологияракДальний ВостокХабаровский крайПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Кадр из шоу Кто хочет стать миллионером телеканала ITV
Герой "Кто хочет стать миллионером" угадал финальный ответ, но не выиграл
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
В России обнаружили новое клиническое проявление коронавируса
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко предупредил о последствиях неправильной вакцинации от COVID-19
Мужчин в перчатках
Дерматолог рассказала, как правильно носить перчатки при пандемии
Машина скорой помощи. Мексика
В Мексике зафиксировали антирекорд по числу новых случаев COVID-19
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин испугался визита Козака в Берлин
Океан
Двух рыбаков нашли после 42-дневного дрейфа в Тихом океане
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Сотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России
Разделение крови на компоненты в лаборатории
Ученые нашли лекарство от коронавируса
Истребители МиГ-29 на авиационном параде
В России повторно проведут авиационную часть празднования Дня Победы
Сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30В Приморье число заболевших COVID-19 возросло до 1110 человек
06:27В Узбекистане карантин продлили до первого июня
06:23В Новосибирской области выявили 71 случай COVID-19
06:12В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая COVID-19
06:08Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
Лента новостейМолния