В Приморье начали применять уникальный метод лечения рака

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Врачи Врачи Приморского краевого онкологического диспансера с 13 мая начали применять уникальные методы лечения пациентов с раком предстательной железы четвертой стадии, сообщает в пятницу правительство региона.

Лечение больных с костными метастазами проводится в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" и его региональной составляющей "Борьба с онкологическими заболеваниями".

"Таргетная альфа-терапия позволяет продлить жизнь пациентам и улучшить качество их жизни… 13 мая такое лечение получили первые 10 пациентов онкологического диспансера. Сейчас специалисты ведут подбор больных, которым показана эта терапия. Она крайне дорогостоящая, но включена в программу госгарантий", - говорится в сообщении.

Врачи отмечают, что радий, входящий в состав препарата, не токсичен для костного мозга и крови пациента. Лечение проводится на базе отделений лучевой терапии и радионуклидной диагностики. Препарат вводится пациенту внутривенно раз в месяц на протяжении полугода. Как отмечает специалисты, радий, зайдя в метастазы, уничтожает их и препятствует возникновению новых в других костях.

С прошлого месяца пациентам однкодиспансера Приморья доступны и молекулярно-генетические исследования ДНК. В рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" онкодиспансер обеспечен таргетными препаратами, направленными на конкретную мишень в опухоли и позволяющими добиться хороших результатов лечения, отмечают власти региона.