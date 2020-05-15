В Мексике зафиксировали антирекорд по числу новых случаев COVID-19

"Впервые мы выявили более 2 тысяч подтвержденных случаев COVID-19 за сутки - 2409 человек", - сказал глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.