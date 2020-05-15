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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T04:22
https://ria.ru/20200515/1571468317.html
В Мексике зафиксировали антирекорд по числу новых случаев COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/27334/19/273341947_0:23:640:383_1036x0_80_0_0_b8e472568243fc833fcbf8f2bd068db0.jpg
РИА Новости

В Мексике зафиксировали антирекорд по числу новых случаев COVID-19

04:22 15.05.2020
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© Flickr / monocaiМашина скорой помощи. Мексика
Машина скорой помощи. Мексика
© Flickr / monocai
Машина скорой помощи. Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 15 мая - РИА Новости. Согласно обновленным данным минздрава Мексики, за последние сутки общее число случаев заражения новым коронавирусом достигло 42 595, показав самый существенный дневной прирост с начала эпидемии, скончались 257 человек.

"Впервые мы выявили более 2 тысяч подтвержденных случаев COVID-19 за сутки - 2409 человек", - сказал глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.

Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. Из общего числа 42 595 заражений активными случаями, где симптомы проявились в последние две недели, являются 10 057 (+679 за день).
Число летальных случаев COVID достигло 4477 (+257 за день), еще у 420 умерших подозрение на коронавирус. Власти изучают 26 746 подозрений на вирус, общее число исследованных пациентов - 155 932 (+7435).
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Наибольшее число болеющих COVID-19 зафиксировано в Мехико (2448 случаев) и штате Мехико (1372). Страна, согласно оценкам и графикам минздрава, проходит пик эпидемии коронавируса, карантинные меры начнут ослаблять 18 мая в регионах, не затронутых эпидемией, и 30 мая - во всех штатах республики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Страны мира. Бразилия
Вчера, 02:44Распространение нового коронавируса
Бразилия установила новый антирекорд по числу жертв и случаев COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мехико (штат)Мехико (город)МексикаВ мире
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